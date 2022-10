Stimmen Sie ab: Wer wird Kürbiskönig oder Kürbiskönigin 2022?

Rund um Halloween und Allerheiligen werden im Landkreis Donau-Ries wieder fleißig Kürbisse geschnitzt. Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme.

Die Kürbisgeister sind los. Zahlreiche Leserinnen und Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns Bilder ihrer Kürbiskunst geschickt. Eine Auswahl finden Sie hier. Ob Groß oder Klein - das Schnitzen macht wohl allen Altersgruppen, ganzen Familien und Gruppen Spaß und nicht selten hat sich gleich eine ganze Bande von Kürbissen vor Haustüren, im Garten oder an der Mauer versammelt, um die Geister zu vertreiben. Oder doch, um die Jäger nach "Süßem oder Saurem" zu begrüßen?

30 Bilder Leserwettbewerb der Donauwörther Zeitung: Wählen Sie den Kürbiskönig 2022 Foto: AZ

Wir finden alle Kürbisse sehr gelungen - vor allem, weil sie ein wenig Licht in die jetzt schon früh einsetzende Dunkelheit am Abend bringen. Nun haben wir alle Gemüsegesichter in einer Bildergalerie gebündelt. Stimmen Sie dort für den Kürbis, der Ihnen am besten gefällt. Den oder die Gewinner erwartet eine herbstliche Überraschung.

Wie immer bei den Votings bitten wir um Fairness. Abstimmen können Sie bis Sonntag, 6. November, um 22 Uhr. Viel Spaß! (fene)