Stimmen Sie jetzt für den schönsten Christbaum im Kreis Donau-Ries ab

Jetzt haben unsere Leserinnen und Leser die Möglichkeit, über den schönsten Baum im Landkreis zu entscheiden. Das Voting läuft eine Woche.

Wir haben gefragt, Sie haben geliefert: Zahlreiche E-Mails mit Fotos von Christbäumen haben die Redaktionen der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten in der vergangenen Woche erreicht. Denn wir sind auf der Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Donau-Ries. Wir haben alle Fotos in einer Bildergalerie zusammengefasst und online gestellt. Und jetzt sind unsere Leserinnen und Leser gefragt: Welcher Baum gefällt Ihnen am besten?

Um für Ihren Favoriten abzustimmen, rufen Sie das Voting unter www.azol.de/christbaum-voting oder über den untenstehenden QR-Code auf und klicken Sie auf das Bild, das Ihnen am meisten zusagt. Dafür haben Sie Zeit bis Dienstag, 2. Januar, um 12 Uhr. Der Besitzer oder die Besitzerin des Baums, der bis dahin die meisten Stimmen bekommen hat, wird dann von unserer Redaktion kontaktiert und bekommt als Preis einen Geschenkekorb vom italienischen Feinkostladen Via del Gusto im Wert von 100 Euro. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück! (lrs)