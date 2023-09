Stimmen Sie jetzt für die schönste Schultüte ab

Zahlreiche Bilder mit wunderschönen Schultüten haben uns in der vergangenen Woche erreicht. Jetzt sind unsere Leser gefragt: Welche Tüte gefällt Ihnen am besten?

Stolz halten sie ihre Schultüten in die Kamera und zeigen beim freudigen Strahlen all ihre Zahnlücken: die frischgebackenen Erstklässler. Zahlreiche Eltern und Angehörige haben uns nach unserem Aufruf Bilder von ihren ABC-Schützen samt Schultüte zugeschickt und Sie haben nun die Qual der Wahl: Welche Schultüte ist denn nun die schönste von allen? Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und so haben wir Modelle mit Rennautos, Pferden, Fußballfeldern, Meerjungfrauen, Traktoren und Stränden im Angebot. Und auch die Füllung enttäuschte nicht: Neben vielen Süßigkeiten entdeckten die Kinder auch Stifte, Kuschelkissen, Halsketten, Bücher, Freundschaftsalben und sogar eine Schatzkiste.

So stimmen Sie für die schönste Schultüte in Donauwörth und Nördlingen ab

Unsere Leserinnen und Leser können ab sofort online unter azol.de/67886131 für die Donauwörther Zeitung und unter azol.de/67889626 für die Rieser Nachrichten alle zugeschickten Bilder anschauen und für das schönste abstimmen. Dafür klicken Sie einfach auf Ihr Favoritenbild, übertragen den angezeigten Code in das dafür vorgesehene Feld und klicken anschließend auf "abstimmen". Das Voting läuft bis Montag, 25. September, um 23.59 Uhr, der jeweilige Gewinner in der Region der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten wird im Anschluss bekannt gegeben und darf auf Kosten der Redaktion mit der Familie Pizza essen gehen. Wir sind gespannt und drücken allen Teilnehmern die Daumen!