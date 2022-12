Störche-Boom, Drillings-Kälber und ein Tierheim in Not

Im Landkreis Donau-Ries geht es im Jahr 2022 tierisch zu. Dazu haben Vögel, Kühe und ein Tierheim in Notlage beigetragen.

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise hatten die Region in diesem Jahr fest im Griff. Neben diesen Themen interessierten sich die Menschen im Landkreis Donau-Ries auch für allerlei Tierisches.

Eine Sensation war der regelrechte Störche-Boom im Landkreis. Denn noch nie haben sich so viele Vogelpaare in der Region niedergelassen wie in diesem Jahr. Allein in Donauwörth hat sich die Anzahl von zwei auf sieben Horste gesteigert - ein neuer Rekord. Auch andernorts haben sich die Großvögel in großen Zahlen niedergelassen. So brüteten die Störche sowohl in bestehenden als auch in neu erbauten Horsten. Nachwuchs gab es in fast allen dieser Ortschaften. Doch die Vögel sorgten nicht nur für Erheiterung bei den Menschen. Da sich Störche immer sehr hoch gelegene Orte für ihre Brutplätze aussuchen, nisten sie meist auf Dächern. Dort hinterlassen sie jedoch viel Dreck, zum Leid der Anwohner.

Kuh aus Rohrbach gebärt drei Kälber auf einen Schlag

Ein ganz anderer Vogel, der den Bewohnern aus Buchdorf gute Laune bescherte, ist ein Pfirsichköpfchen. Der knallbunte, exotisch gefiederte Papagei tummelte sich zwischen den heimischen Vögeln an Futterplätzen in den Gärten. Das Pfirsichköpfchen entstammt der Zucht von Jürgen Gottwald und scheint besonders schlau zu sein. Denn der Vogel floh mit sieben seiner Artgenossen aus ihrem Außengehege, bis auf einen ließen sich alle aber wieder einfangen. Der Papagei kommunizierte laut Gottwald regelmäßig mit seinen gefiederten Freunden, doch einfangen ließ er sich nicht. Anwohner wie Roland Würth wurden zu Beobachtern und erfreuten sich an dem bunten Vogel.

Ein spektakuläres Versteck hat im Oktober ein Zwergkaninchen aus Donauwörth gefunden. Schnuffel war noch keinen Tag bei der Familie Reinhardt, als er zunächst spurlos verschwand. Die Familie vermutete, dass der neun Wochen alte Hase im Auto sei, denn sie hatte ihn und sein Geschwisterchen zuvor in einem Karton transportiert. Drei Tage lang befand sich das Tier im Inneren des Autos, viele Werkstätten wollten das Auto nicht untersuchen. Schließlich nahm sich ein Kfz-Mechaniker aus Rennertshofen der Sache an und rettete den Hasen, der sich hinter dem Handschuhfach befand.

Tierheim Hamlar kämpfte mit einem Futtermangel

Eine tierische Überraschung ereignete sich im Mönchsdegginger Ortsteil Rohrbach. Dort gebar am Bruckbauernhof der Familie Winter eine Kuh namens Susuka gleich drei Kälber auf einmal - eine Seltenheit. Am Tag der Geburt ging Hausherr Manfred Winter wie gewohnt in den Stall, um nach seinen Kühen zu sehen. Zunächst mit Schrecken stellte der Landwirt fest, dass Susuka drei Nachkommen zur Welt gebracht hat. Dem Schock wich schnell die Freude über den zahlreichen Nachwuchs. Dennoch musste die Familie Winter viel Zeit in die Pflege der Frühchen investieren, die zunächst so klein wie Rehkitze waren.

Lesen Sie dazu auch

Ebenfalls Hilfe benötigten die Tiere des Tierheims in Hamlar. Im Sommer stagnierten dort die Futterspenden, gleichzeitig kletterten die Preise für Tiernahrung immer weiter in die Höhe. Außerdem wurde der Platz für die verschiedenen Tierarten immer knapper. Über 100 Katzen betreuten Sonja Hoffmeister, die Leiterin des Tierheims, und ihr Team im August. Das Tierheim ist das gesamte Jahr auf Futter- und Geldspenden angewiesen und nimmt diese gerne an.