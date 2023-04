Störche im Landkreis: Sie brüten und sie klappern wieder

Plus Die Populationen werden mehr. Inzwischen gibt es im Donau-Ries-Kreis bis zu 100 Brutpaare. Viele freuen sich am Anblick der eleganten Vögel, doch es gibt auch Kritiker. Woran sie sich stören.

Sie klappern und sie brüten wieder, sie lassen sich hoch über den Dächern der Städte beim Flug beobachten und staksen auf Feuchtwiesen und Flussauen, wo der Tisch reich für sie gedeckt ist: Storchenpaare sind jetzt erneut sehr aktiv, denn es geht für sie darum, Familien zu gründen. Vereinzelt gibt es auch schon ein paar hungrige Schnäbel zu stopfen. Bei so vielen Aktivitäten kann Plüschtier "Klappi Storch", das Maskottchen der Stadt Donauwörth, nur neidvoll erblassen.

Und es werden immer mehr seiner echten Artgenossen: Horste auf Dächern und Kirchtürmen sind oft wieder bewohnt, immer häufiger aber fühlen sich die Tiere auch auf selbst gewählten Strommasten wohl. Mancherorts streiten sie sich gar um Wohnraum, wenn die etablierten Plätze schon besetzt sind. Nicht selten wird Meister Adebar von Menschen mit Nistvorrichtungen unterstützt, die ihm das Leben und Brüten ein wenig komfortabler und sicherer machen.