„Streuobstpakt Donau-Ries“: So sollen Streuobstwiesen erhalten werden

Der Landschaftspflegeverband startet ein mehrjähriges Projekt. Es gibt unter anderem Unterstützung für Grundeigentümer und Kommunen für Erhalt, Pflege und Neupflanzung.

Mit einer Auftaktveranstaltung auf der Harburg präsentierte der Landschaftspflegeverband Donau-Ries sein neues Projekt „Streuobstpakt Donau-Ries“. Bis 2027 können die fachgerechte Pflege vorhandener Obstbäume und die Neupflanzung gefördert werden. Schon in den ersten Monaten konnten rund 90 Bäume neu gepflanzt und rund 230 vorhandene Bäume durch fachgerechten Schnitt gepflegt werden.

„Das Projekt passt hervorragend zur Philosophie unseres Landschaftspflegeverbandes“, sagt der Vorsitzende des Landschaftspflegeverbandes, Landrat Stefan Rößle, beim Projektauftakt. „Wir suchen Partner vor Ort, um gemeinsam konkrete Maßnahmen umzusetzen, von denen alle profitieren. Das Ergebnis ist Obst aus der Region - und eine schöne, vielfältige und artenreiche Landschaft.“ Vier Jahre lang, von Oktober 2023 bis September 2027, stehen rund 100.000 Euro an Fördermitteln aus dem Landschaftspflegeprogramm des Freistaates Bayern für konkrete Maßnahmen zur Verfügung. Durch Öffentlichkeitsarbeit soll zudem die Bedeutung der Streuobstbestände deutlich gemacht und deren Wertschätzung in der Bevölkerung gesteigert werden. Und nicht zuletzt zielt das Projekt auch darauf ab, die Verwertung der Produkte aus den Obstwiesen zu unterstützen.

Streuobstwiesen im Kreis Donau-Ries: Schwerpunkte sind Hanglagen

Förderfähig sind die Pflanzung und die fachgerechte Pflege von Hochstamm-Obstbäumen außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Donau-Ries und der Regierung von Schwaben. Wichtige Partner sind die Kommunen, die Obst- und Gartenbauvereine und die Kreisfachberatung des Landkreises Donau-Ries. Auch die Obstbestände um das Schloss Harburg werden im Rahmen des Projektes gepflegt; dabei wird mit der Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung zusammengearbeitet.

Ansprechpartner für die Umsetzung ist der Landschaftspflegeverband Donau-Ries. Projektleiter Martin Weiß ist als geprüfter Baumwart ein kompetenter Ansprechpartner und berät bei allen Fragen zur Pflanzung und Pflege. Der Verband kümmert sich auch um die Antragstellung und die Auszahlung der Fördermittel. Streuobst ist ein typisches und traditionelles Element der Kulturlandschaft im Kreis Donau-Ries. Im Umfeld der Ortschaften oder als wegbegleitende Baumreihen sind Streuobstbestände über den gesamten Landkreis verteilt. Schwerpunkte sind die Hanglagen am Riesrand, etwa um Harburg, Ebermergen und Heroldingen, oder die Donauleite von Donauwörth bis Marxheim. Blühende Obstbäume, markante Baumgestalten, Nistplätze für Vögel, darunter bunte Wiesen mit Schmetterlingen und anderen Insekten – das ist das Idealbild einer Streuobstwiese. Und diese Vielfalt erklärt, warum die Flächen so wertvoll sind.

Streuobstpakt soll Obstwiesen erhalten und Neupflanzung ermöglichen

Obstbau zählt zu den ältesten landwirtschaftlichen Kulturen, schon seit der Jungsteinzeit sind Apfelkulturen belegt. Und im Mittelalter gab es Gesetze, die das Pflanzen von Obstbäumen zur Pflicht machten. Alle angehenden Eheleute hatten mindestens zwei fruchtbare Obstbäume zu pflanzen und zu unterhalten. Auch zur Versorgung der Bevölkerung nach den Weltkriegen spielten die Obstbestände eine wichtige Rolle. Bis in die 1960er Jahre waren die Bestände daher relativ konstant, erst danach ging es steil bergab. Umstrukturierungen in der Landwirtschaft, Flurbereinigungen, Neubausiedlungen am Ortsrand und nicht zuletzt eine geringere Wertschätzung haben dazu geführt, dass Obstbestände massiv abgenommen haben. Damit gehen nicht nur wertvolle Lebensräume verloren, sondern auch regionale Obstsorten verschwinden. Auch das ist ein Verlust der Biodiversität, der Vielfalt in unserer Kulturlandschaft. (AZ)

Hintergrund: Das Projekt trägt zur regionalen Umsetzung des „Bayerischen Streuobstpaktes“ im Landkreis Donau-Ries bei. Diesen Pakt hat die Bayerische Staatsregierung im Oktober 2021 zusammen mit zahlreichen Verbänden unterzeichnet. Ziel ist, den derzeitigen Streuobstbestand in Bayern zu erhalten und bis 2035 eine Million Streuobstbäume neu zu pflanzen; dafür stehen umfangreiche Fördermittel zur Verfügung. Weitere Infos unter www.bayern-streuobstpakt.de.