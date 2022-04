Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Studentin hat drei Mal Corona innerhalb von fünf Monaten

Plus Eine Studentin aus dem Donau-Ries-Kreis steckt sich im Herbst mit Corona an. Binnen weniger Wochen infiziert sie sich noch zwei weitere Male. Wie kann das sein?

Von Manuel Wenzel

Dass sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen würde, war für Anna Maier (Name geändert) keine Frage. Nachdem die Studentin einen Nebenjob in einem Testzentrum hat, war sie auch früh an der Reihe. Anfang Juni 2021 bekam sie die zweite Spritze. Vier Monate später hatte die 23-Jährige, die aus dem Lechgebiet stammt, dann Erkältungssymptome. Ein Selbsttest war positiv, der noch am selben Tag absolvierte PCR-Test bestätigte das Ergebnis. Was die junge Frau zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht ahnen konnte: Binnen weniger Monate sollte sie sich noch zwei weitere Male mit Covid-19 infizieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen