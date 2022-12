Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Studie: So gesund sind die Menschen im Landkreis Donau-Ries

Plus Auch wenn derzeit viele krank sind – im Donau-Ries-Kreis sind die Menschen laut einer neuen Studie so gesund wie nur in den wenigsten Regionen in Deutschland.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Wo man hinsieht: Die Menschen sind krank oder haben die schweren Tage gerade hinter sich. Nicht wenige schleppten sich mit Fieber unter den Weihnachtsbaum oder nutzen noch Feiertage und Ferien für die dringend nötige gesundheitliche Erholung. Gesundheitlich war der Herbst und Advent für viele sicher eine Ausnahmesituation. Doch wie ist es in der Breite um die Gesundheit der Menschen im Landkreis Donau-Ries bestellt? Der neue "Morbiditäts- und Sozialatlas" des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) bietet dafür zumindest Anhaltspunkte. Er hat alle bundesweiten Landkreise und kreisfreien Städte auf Herz und Nieren geprüft – und dem Landkreis Donau-Ries ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen