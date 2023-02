Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Stunden im Bus, zu spät zur Arbeit: die nächste Stufe im Fahrplan-Chaos

Plus Pendler auf der Strecke Donauwörth-Augsburg sind einiges gewohnt. Jetzt müssen sie sich auf noch drastischere Einschränkungen einstellen. Das sagen Betroffene.

Von Marco Keitel

Jetzt kommt das Fahrplan-Chaos mit Ansage. Ein junger Mann sitzt am Montagmorgen in Augsburg am Bahnsteig und wartet auf den nächsten Zug nach Donauwörth, ein früherer ist ausgefallen. Er weiß, dass die großen Verzögerungen noch bevorstehen. "Ich habe meinem Chef schon gesagt, dass ich monatelang zu spät zur Arbeit komme", sagt der Mann, der in Donauwörth im IT-Bereich arbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

