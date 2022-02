Landkreis Donau-Ries

vor 20 Min.

Sturm "Ylenia" knickt Bäume im Donau-Ries-Kreis

Der Sturm "Ylenia" beschäftigte am Donnerstag einige Feuerwehren im Donau-Ries-Kreis.

Plus Der Sturm "Ylenia" fegt über Nordschwaben hinweg. Im Donau-Ries-Kreis sind einige Feuerwehren im Einsatz. Warnung vor Spaziergängen im Wald.

Von Wolfgang Widemann

Der Sturm "Ylenia" trifft den Donau-Ries-Kreis lange nicht so hart wie andere Regionen in Deutschland. Dennoch mussten im Laufe des Donnerstags einige Feuerwehren in der Region ausrücken. Eine Straße musste bis auf Weiteres gesperrt werden.

