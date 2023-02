Süchtige Frau fälscht reihenweise Rezepte für Schlafmittel

Plus Weil sie medikamentensüchtig ist, bezieht eine Frau aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries mit illegalen Mitteln ihren Stoff. Dafür sitzt sie nun vor Gericht.

Bereits seit Längerem hatte die Angeklagte, die aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis stammt, psychische und familiäre Probleme. Nach dem Tod ihres Vaters wurde die Situation mit ihrer alkoholabhängigen Mutter immer schlimmer. Sie musste Putzarbeiten übernehmen und der Frau immer wieder zu Hilfe kommen. Als ihr aus der nahen Verwandtschaft jedoch der Vorwurf gemacht wurde, sie würde sich nicht genug kümmern und sei schuld am Zustand der Mutter, sah die 44-Jährige offenbar keinen anderen Ausweg mehr. Sie betäubte sich mit Medikamenten. Dabei wurde sie straffällig und landete nun vor dem Amtsgericht Nördlingen.