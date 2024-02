Tandlerfasching und Co: Nächste Woche wird kräftig gefeiert

Der Fasching neigt sich dem Ende zu. Für viele ist die Zeit ab Rosenmontag der absolute Höhepunkt. In Donauwörth rechnet man mit Tausenden Besuchern beim Tandlerfasching.

Bald wird es wieder "Donauf - Donaa!" durch die Reichsstraße schallen: Die Initiative Fasching Donauwörth (IFD) veranstaltet auch heuer wieder den Tandlerfasching am Rosenmontag. Er ist eine der größten Faschingsveranstaltungen in der Region, die auch heuer wieder tausende Menschen aus dem gesamten Landkreis und wahrscheinlich auch darüber hinaus nach Donauwörth locken will.

Über 25 Gruppen werden, wie die IFD mitteilt, ihr Können auf der großen überdachten Showbühne auf der Reichsstraße vorführen - damit sind es in diesem Jahr sogar zwei mehr als 2023. Auch zwei Gugga-Musikgruppen sind wieder mit dabei - die Guggmer aus Wörnitzstein und die Alm Gugga aus Mönchsdeggingen. Leise wird es folglich nicht in der Donauwörther Innenstadt am Rosenmontag.

Vollgas in Donauwörth zwischen 12 und 23 Uhr beim Tandlerfasching

Auch ums Kulinarische braucht sich der Faschingsfreund keine allzu großen Sorgen machen, viele Stände stehen den Besuchern in der Reichsstraße wieder zur Verfügung, "mit allen Arten von Getränken und vielerlei Essen", wie die IFD schreibt.

Zwischen 12 und 23 Uhr bietet die IFD wieder ihre traditionelle Show auf der Bühne, dabei mehrfach das gesamte Programm des Hofstaats und der vielen Gastvereine aus der Region. Fast alle Faschingsvereine aus dem Landkreis und zahlreiche aus den benachbarten Kreisen und teils von weit her seien, so die Donauwörther Faschingsfreunde, bei der Großveranstaltung mit dabei.

Die Helfer der Johanniter-Unfallhilfe werden die Veranstaltung derweil mit einem Sanitätsdienst betreuen, auch drei SOS-Punkte werden auf der Veranstaltungsfläche wieder eingerichtet. Der Veranstalter weist zudem darauf hin, dass auf dem gesamten Veranstaltungsgelände Glasflaschenverbot gilt und keine Taschen und Rucksäcke mit Getränken mitgeführt werden dürfen. Der Sicherheitsdienst werde dementsprechende Kontrollen durchführen.

Voriges Jahr besuchten gut 10.000 Faschingsfreunde den Tandlerfasching

Im vergangenen Jahr war es voll auf der Reichsstraße: Bereits nach kurzer Zeit war der Platz vor der Bühne mit Zuschauern gut ausgelastet. Mehr als 10.000 Besucher waren am Rosenmontag 2023 insgesamt in Donauwörth unterwegs. Ab dem späten Nachmittag war die gesamte Reichsstraße voll, bei schier fast frühlingshaften Temperaturen.

Am Montagabend haben die Narren übrigens die Qual der Wahl. Parallel steht im benachbarten Bäumenheim nämlich der Rosenmontagsball auf dem Programm. Wer dann am Faschingsdienstag noch nicht genug hat, der kann gleich weiter durchstarten. Am Dienstag, 13. Februar, veranstalten die Faschingsfreunde Oberndorf den traditionsreichen „Lechexpress“. Mit dem Motto „Wie vor 50 Jahren“ gehen die Oberndorfer Faschingsfreunde zurück zu ihren Wurzeln. Start für den Jubiläumszug ist um 14.01 Uhr. Ein wenig gemütlicher, aber nicht minder stimmungsvoll, geht es im kleinen Hafenreut zu am Dienstag. Start ist bei einem der wohl kleinsten Umzüge Bayerns um 13 Uhr. Am Dienstag ab 13.30 Uhr findet zudem der Gaudiwurm in Wemding statt.

Bei der Gailachia in Monheim macht der Kinderfasching am Dienstag ab 14 Uhr den Abschluss. Definitiv ruhig wird es dann am Aschermittwoch. Weggehen darf man dann allerdings auch - zu den Gottesdiensten, die die Fastenzeit einläuten.