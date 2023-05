Tanja Kretzschmar tritt für die V-Partei³ bei Land- und Bezirkstagswahl an

Ernährung, Tierschutz, ÖPNV: Das sind die Themen, welche die 39-jährige Donauwörtherin bewegen. Ihre Partei hat sie für den Stimmkreis Donau-Ries nominiert.

Die Delegierten der V-Partei³ des Stimmkreises Donau-Ries haben Tanja Kretzschmar als Direktkandidatin für den Landtag und den Bezirkstag nominiert. Laut einer Pressemitteilung ist die 39-Jährige Veganerin, ihr kommt das Thema Verantwortung bei der Ernährung politisch zu kurz.

Im Bereich Ernährung fordert sie deutliche Vorschriften, zumindest bei Mahlzeiten, für die die öffentliche Hand verantwortlich ist. „Politisch erwarte ich klare Vorgaben. Etwa, dass es in einem Krankenhaus gesunde, pflanzlich-vollwertige Kost gibt und nicht geschnetzelte Pute, die wenige Wochen vor dem Schlachten noch Antibiotika bekommen hat.“ Zweiteres sei etwa Teil des Essensangebots der Donau-Ries Kliniken in Nördlingen, Donauwörth und Oettingen und der Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis. Dort gehe es vor allem darum, dass das Essen billig sei.

Am Herzen liegen Kretzschmar auch Tierheime. „Hier braucht es eine stärkere Unterstützung der öffentlichen Hand. Futter, Tierärzte und Personal sind teuer, Tierschutz muss uns aber was wert sein“, so die Donauwörtherin. Sie nehme selbst Tiere bei sich zu Hause auf, die sonst niemand möchte. Die Kastrationspflicht müsse umgesetzt werden.

Donauwörtherin kommen Würde und Lebensqualität in Altenheimen zu kurz

Das Thema Tiere verbindet sie mit Würde und Lebensqualität in Alten- und Pflegeeinrichtungen. „Gerade in den letzten beiden Jahren sind viele Menschen in diesen Einrichtungen noch einsamer gestorben, also das oft eh schon der Fall ist. Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass es nicht gestattet ist, in Pflege- und Altenheime seine Haustiere mitzubringen. Tierische Mitbewohner erfüllen eine soziale Funktion, füllen Räume mit Leben und halten Menschen aktiv, da sie dadurch eine Aufgabe haben.“

Auch zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat Kretzschmar eine klare Meinung, vor allem, da sie als Fahrdienstleiterin arbeitet: „Eine Verkehrswende kann nur mit einem attraktiven Angebot beim ÖPNV gelingen. Dies umfasst eine Takterhöhung und eine Preisreduzierung.“ (AZ)