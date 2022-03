Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Tausende aus dem Landkreis Donau-Ries spenden für die Ukraine

Auf einem Parkplatz an der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen sammelt Spediteur Leon Remmel seit Mittwoch Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine.

Plus Menschen aus der Region strömen in Scharen zu den Sammelstellen für Hilfsgüter. Erste Transporte nach Osteuropa sind bereits gestartet.

Von Wolfgang Widemann

Gabi Golling öffnet den Kofferraum ihres Autos, holt eine Packung nach der anderen heraus und bringt sie über den Parkplatz an der Artur-Proeller-Straße den Helferinnen und Helfern, die in einem weißen Zelt der Johanniter zwischen aufgerissenen Kartons und Taschen stehen. Die 61-Jährige aus Asbach-Bäumenheim war an diesem Freitagvormittag extra in zwei Supermärkten, hat Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung, Nudeln und Nudelsoße gekauft. So um die 150 Euro hat sie ausgegeben. Zudem bringt sie von daheim einen ganzen Pack mit neuwertigen Handtüchern mit. Nach dem Grund für ihre Spendenbereitschaft gefragt, reagiert Gabi Golling fast schon emotional. Das Leid der Menschen in der Ukraine, gerade das der Kinder, die vor dem Nichts stünden, berühre sie sehr. Da schaue sie auch nicht auf ein paar Euro: "Das ist mir jetzt einfach wichtig."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen