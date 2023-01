Teppichreste, Autoreifen, Plastik: Seit 20 Jahren sammeln Freiwillige Müll

Plus Über 11.000 Kubikmeter Müll haben Freiwillige in 20 Jahren aus Donau-Rieser Wiesen und Wäldern gesammelt. Eine Bilanz zum Jubiläum von "Der AWV räumt auf".

Wenn der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) einmal im Jahr aufruft "Wir sammeln Müll", dann sind auch fast alle 71 Gemeinden der Landkreise Donau-Ries und Dillingen mit Helfern vertreten. Knapp 380 Vereine, Schulklassen und Gruppen mit insgesamt rund 9000 Teilnehmenden werden jährlich aktiv, um gegen den Abfall in der Umwelt vorzugehen. Dabei finden sie jedes Jahr neue kuriose Gegenstände.