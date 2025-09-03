"Too Good To Go": Hier kann man Essen und Getränke vor dem Wegschmeißen retten

Überflüssige Nahrung sollte es eigentlich nicht geben. Und doch bleibt in so manchem Lebensmittelgeschäft etwas liegen. Doch natürlich sind diese Brote, Croissants oder Laugenstangen weiterhin essbar, mitunter gar ein Leckerbissen – wegschmeißen möchte sie keiner der Ladeninhaber. Deshalb werden viele kreativ, verwenden die Ware weiter oder geben sie an Bedürftige. Dazu kommt eine Möglichkeit, die immer mehr in Donauwörth und Umgebung nutzen: Die App „Too Good To Go“, über die sich Jedermann übrig gebliebene Waren gegen einen geringeren Preis sichern kann. Viel beachten müssen die Nutzer dabei nicht.
