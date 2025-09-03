Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

"Too Good To Go": Hier kann man Essen im Donau-Ries vor dem Wegschmeißen retten

Donauwörth

"Too Good To Go": Hier kann man Essen und Getränke vor dem Wegschmeißen retten

Einige Geschäfte in Donauwörth und Umgebung haben für die Bürger ein besonderes Angebot. Dort bekommen sie nicht verkaufte Ware – zu einem deutlich reduzierten Preis.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    Bei der Bäckerei Hierl in Bäumenheim versorgen Ala Tabirta (links) und Anna Castelli (rechts) die Kunden mit "Too Good To Go"-Tüten.
    Bei der Bäckerei Hierl in Bäumenheim versorgen Ala Tabirta (links) und Anna Castelli (rechts) die Kunden mit "Too Good To Go"-Tüten. Foto: Bill Titze

    Überflüssige Nahrung sollte es eigentlich nicht geben. Und doch bleibt in so manchem Lebensmittelgeschäft etwas liegen. Doch natürlich sind diese Brote, Croissants oder Laugenstangen weiterhin essbar, mitunter gar ein Leckerbissen – wegschmeißen möchte sie keiner der Ladeninhaber. Deshalb werden viele kreativ, verwenden die Ware weiter oder geben sie an Bedürftige. Dazu kommt eine Möglichkeit, die immer mehr in Donauwörth und Umgebung nutzen: Die App „Too Good To Go“, über die sich Jedermann übrig gebliebene Waren gegen einen geringeren Preis sichern kann. Viel beachten müssen die Nutzer dabei nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden