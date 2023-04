Totgebissener Rehbock: Jäger fordern Leinenpflicht für Hunde

Nach dem Fall eines totgebissenen Rehbocks in Riedlingen beklagen Jäger aus der Region das Verhalten von Hundebesitzern. Sie fordern eine Leinenpflicht auf Wiesen und im Wald.

Die meisten von ihnen haben selbst einen Hund. Dass Besitzer von Hunden ihre Vierbeiner im Wald oder dessen Nähe frei laufen lassen, können sie aber nicht verstehen. Die Jäger im Jagdverband Donauwörth beklagen, dass es in Bayern im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern keine Anleinpflicht für Hunde gebe. "Die Wildtiere leiden darunter", sagt Robert Oberfrank, Vorsitzender des Verbandes.

Erst am Wochenende meldete die Polizei Donauwörth einen Rehbock, der offenbar von einem Hund totgebissen wurde. Jetzt werden Zeugen gesucht. Doch vor allem auch im Frühjahr, wenn die Tiere im Wald Nachwuchs bekommen, müssten Hunde auf Wiesen und im Wald an die Leine, fordert Oberfrank. Kleine Feldhasen, junge Vögel, Rehkitze werden zunehmend von Hunden gejagt und sogar getötet. Oberfrank: "Hundebesitzer sind doch eigentlich Tierfreunde. Gerade Anfang Mai während der Brut- und Setzzeit müssen unsere Lieblinge angeleint werden."

Besonders für Rehkitze besteht im Frühjahr Gefahr durch frei laufende Hunde. Foto: Rainer Erlinger

Weil Oberfranks Appelle in der Vergangenheit vielfach missachtet wurden, hat der Jagdverband Donauwörth nun gemeinsam mit den Hegegemeinschaften eine Initiative gestartet. Er hat alle Kommunen in seinem Gebiet angeschrieben und um eine kommunale Anleinverpflichtung gebeten. Darüber müssen jetzt die Stadt- und Gemeinderäte entscheiden. In Fünfstetten hat man darüber bereits beraten und sich dagegen ausgesprochen – "für mich vollkommen unverständlich", urteilte Oberfrank bei der Jahresversammlung der Jäger im Hofgut Bäldleschwaige in Rettingen.

Wenn es um das Thema "Ruhe im Wald" geht, kann sich Oberfrank in Rage reden. "Wir haben ein Ruhe- und Stressthema", erklärte er. Auch Wolf und Bär sprach er an: "Sie haben ihre Berechtigung, aber nicht in urbanen Gebieten." Der Menschenverstand sei gefragt. "Mit der Rotkäppchen-Romantik kommen wir hier nicht zu einer vernünftigen Lösung."

Legale Waffenbesitzer haben eine Vorbildfunktion

Dass das Waffenrecht immer wieder neu in den Fokus rücke, wenn es einen Vorfall mit illegalen Waffen gegeben habe, kann der Jägerchef nicht verstehen. Gleichwohl und gerade deswegen sein Appell an die Kollegen: "Wir haben eine Vorbildfunktion." Legale Waffenbesitzer wüssten um ihre Verantwortung. "Dass die Jägerschaft für die Zukunft handelt", werde gesellschaftlich zu wenig beachtet. Oberfrank vermisst, wie er sagte, oft den Respekt für die Jäger. "Wir betreiben Natur- und Artenschutz", meinte er. Die Jagd sei ein Stück Heimat.

Für Oberfrank sind die Jäger "Anwalt der Wildtiere". Er sorgt sich um die Schweinepest, aber auch um die Vogelgrippe, die in Niedersachsen bereits auf Säugetiere übergeschwappt sei. Beim Rehwild, so Jagdberater Martin Schweihofer von der unteren Jagdbehörde, habe man die Abschusszahlen erhöht – auch um die Zahl der Wildunfälle zu drücken. Das Augenmerk habe man auf den Abschuss von Wildschweinen gelegt, aber wohl vergeblich. Die Abschusszahlen gingen zurück, was darauf hindeutet, dass das Schwarzwild in unseren Wäldern nicht mehr in jener Anzahl vorhanden sei wie noch vor einigen Jahren. Gekoppelt war die Jahresversammlung mit der Präsentation des Kopfschmucks von Schalenwild, der in Bayern verpflichtenden Hegeschau.

Vizevorsitzender Albert Reiner listete auf, was der Verband geleistet habe: von Fortbildungsveranstaltungen bis hin zu Lehrgängen für Hundeführer. Die Mitgliederentwicklung sei konstant. Derzeit zählt der Verband demnach mehr als 580 Mitglieder.