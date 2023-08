Trauriger Rekord: Die meisten Verkehrstoten gibt es im Kreis Donau-Ries

Plus Laut Statistik sind bayernweit gesehen 2023 bisher die meisten Menschen auf Donau-Rieser-Straßen gestorben. Doch diese Statistik hat einen Haken, sagt Verkehrsexperte Stephan Roßmanith.

Der Landkreis Donau-Ries stellt für das bisherige Jahr 2023 einen landesweit traurigen Rekord auf: Zwischen Januar und August sind dort so viele Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen wie nirgendwo sonst im Freistaat. Das geht aus den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. Die insgesamt neun Verkehrstoten sind der Höchstwert aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte. Fünf davon waren Radfahrer.

Lässt das die Schlussfolgerung zu, dass die Gefährlichkeit des Straßenverkehrs im Donau-Ries-Kreis höher ist als anderswo und vielleicht sogar zunimmt? "Nein", sagt Stephan Roßmanith, der Verkehrssachverständige der Polizei. "Wir leben hier nicht gefährlicher, lediglich die rein statistische Zahl ist höher als sonst."