Treffen am Waldrand eskaliert und mündet in Prozess vor dem Amtsgericht

Plus Im südlichen Donau-Ries-Kreis treffen sich eine verheiratete Frau und ein Bekannter. Dann kommt der Ehemann hinzu. Es folgen ein Streit – und ein Prozess.

An einem Spätnachmittag im Herbst 2022 treffen im Süden des Donau-Ries-Kreises drei Personen an einem Waldrand aufeinander, zwei Männer und eine Frau. Der Mittsechziger und der Mittfünziger geraten aneinander. Ziemlich genau ein Jahr später kommt es zu einem Wiedersehen, dieses Mal im Nördlinger Amtsgericht.

Es geht um Bestand oder Nichtbestand eines Strafbefehls, den die Staatsanwaltschaft gegen einen der beteiligten Männer beantragt hat, und gegen den der Verteidiger Reinhold Waber Einspruch eingelegt hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vorsätzliche Körperverletzung und Bedrohung „zum Nachteil“ des anderen Mannes vor. Dieser tritt als Zeuge auf, ebenso wie die an dem damaligen Treffen beteiligte Frau, die Gattin des Angeklagten.