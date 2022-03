Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Kaum Regen: Macht das Wald und Wiesen im Donau-Ries-Kreis schon zu schaffen?

Bei diesem Bild, das nahe Tapfheim aufgenommen wurde, zeigt sich die Trockenheit in der Region. Dennoch sind örtliche Landwirte entspannt.

Plus Der Frühling beginnt sonnig, warm - und gänzlich ohne Regen. Während Experten vor Waldbränden warnen, kommt die Trockenheit Bauern im Donau-Ries-Kreis ganz recht.

Von Ilona Schmid

Sonnenschein, warme Temperaturen und kaum eine Wolke am Himmel - der März zeigte sich bisher oft von seiner sonnigen Seite. Für Spaziergänger und Freizeitsportler ein Segen, doch für Wald und Wiese ein Fluch? Werner Neudeck beobachtet seit Jahrzehnten das Wetter in Donauwörth. "Es gab im März bisher so gut wie keinen Niederschlag", fasst er seine Messungen der vergangenen zwei Wochen zusammen. Das habe man einem ortsfesten, stabilen Hochdruckgebiet zu verdanken.

