Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Wetter im Landkreis lieferte trotz Tiefpunkten einen "goldenen Herbst"

Sonnenuntergang an der Donau nahe Donaumünster: Der Herbst zeigte sich in der Region zuletzt durchaus auch von seinen schönen Seiten.

Plus Der Oktober brach auch in und um Donauwörth Temperaturrekorde. Das ergeben die Wetterauswertungen.

Von Werner Neudeck Artikel anhören Shape

So ungemütlich wie der September endete, startete der Oktober, nämlich mit Regen, niedrigen Temperaturen und heftigen Windböen. Erst am 3. Oktober bahnte sich nach stark steigendem Luftdruck eine Änderung an und die Sonne ließ sich zeitweise wieder sehen. Von nun an ging es täglich weiter bergauf, obwohl es immer Mittag wurde, bis sich der Morgennebel auflöste. Doch danach erfreuten Temperaturen bis 21 Grad.

