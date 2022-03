Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Landrat Rößle und Bürgermeister zeigen Mann wegen übler Nachrede an

Plus Ein Bewohner des Donau-Ries-Kreises bezichtigt einen Nachbarn und zwei Kommunalpolitiker der Vetternwirtschaft. Die Beschuldigten wehren sich mit einer Anzeige.

Von Wolfgang Widemann

Ein Mann aus einem Dorf im Donau-Ries-Kreis beschäftigt seit Jahren die Behörden, reibt sich an deren Entscheidungen und beschwert sich über einen seiner Nachbarn. Diesen, den Bürgermeister der Kommune und Landrat Stefan Rößle bezichtigte der 62-Jährige Im Frühjahr und im Sommer 2021 in zwei Schreiben und auf einem Plakat der Klüngelei. Damit war für die Genannten das Maß voll. Sie zeigten den Mann wegen übler Nachrede an. Nun stand ein Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen