Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Ukraine-Flüchtlinge: Kitas im Donau-Ries-Kreis bekommen Betreuungsproblem

Ukrainische Kleinkinder sollen auch im Landkreis Donau-Ries möglichst schnell in ein Regelsystem eingegliedert werden. Das schließt auch die Betreuung in Kindertagesstätten mit ein.

Plus Es gibt zu wenige Plätze und zu wenige Erzieher in den Kindertagesstätten im Landkreis Donau-Ries. Nun kommen noch geflüchtete Kinder aus der Ukraine dazu.

Von Barbara Würmseher

„Es werden wohl sehr viele Kinder kommen!“ – Die Einschätzung von Landrat Stefan Rößle und Claudia Wernhard vom Amt für Jugend und Familie ist die einer sehr großen Herausforderung – in vielerlei Hinsicht: der Krieg in der Ukraine, die vielen Menschen auf der Flucht, die humanitäre Verpflichtung, sie dort, wo sie ankommen, nicht allein zu lassen, ihnen Schutz und Sicherheit zu bieten... In einer Pressekonferenz wurde jetzt unter anderem gezielt der Fokus auf die Situation der Mädchen und Buben im Alter bis zu sechs Jahren gelegt. Wie kann der Landkreis, wie können die Kommunen für diese Kinder ihrer Betreuungspflicht nachkommen? Im Moment fehlt noch der Überblick über die Lage: „Wie wir den Anforderungen gerecht werden können, wissen wir noch nicht.“

