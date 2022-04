Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Ukraine-Hilfe: Welche Spenden sind jetzt am sinnvollsten?

Auch eine sinnvolle Hilfe: Für Kinder der Ukraine-Flüchtlinge gab es in Rain Kuscheltiere, um Trost zu spenden.

Plus Die Ukraine-Flüchtlinge brauchen Hilfe. Doch nicht alles sei aktuell auch sinnvoll, meint der Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, Arthur Lettenbauer.

Von Thomas Hilgendorf

Die Bilder, die uns täglich aus den Kriegsgebieten in der Ukraine erreichen, schmerzen und sie erzeugen Druck - irgendwie auch einen "guten Druck", nämlich jenen, zu helfen. Am Anfang packten viele Menschen auf Eigeninitiative Autos und Kleintransporter und fuhren auf Eigeninitiative Richtung Osten. Das mag in den ersten Tagen auch richtig gewesen sein, doch mittlerweile müsse stärker auf koordinierte Hilfsleistungen geachtet werden, meint der Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Nordschwaben, Arthur Lettenbauer.

