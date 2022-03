Stauferhalle in Donauwörth wird zur Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Stauferhalle in Donauwörth wird zur Notunterkunft umfunktioniert. Wie sich der Kreis auf die Ankunft von bis zu 1000 Personen aus der Ukraine vorbereitet.

Quasi stündlich werden im Landkreis Donau-Ries die ersten Busse mit Schutzsuchenden aus der Ukraine erwartet. Um den Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, fürs Erste ein Dach über dem Kopf zu geben, wird nun die Stauferhalle in Donauwörth als Notunterkunft hergerichtet. Bis zu 200 Personen könnten hier versorgt werden und sich ausruhen, bevor sie in eine angemessene Bleibe umziehen können. Das teilte Landrat Stefan Rößle in einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag mit.

Landkreis Donau-Ries rechnet mit bis zu 1000 Ukraine-Flüchtlingen

Bisher sind etwa 40 Personen aus der Ukraine im Landkreis untergekommen. Der russische Angriffskrieg hat sie ungewollt aus ihrer Heimat vertrieben und eine Waffenruhe oder gar Lösung scheint nicht in Sicht. Sie wurden zunächst in die Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Schwaben nach Nördlingen gebracht. Doch hier gibt es laut Rößle nur noch 50 Plätze. Der Landrat, dessen Amt auch diese Krise managen muss und der selbst coronabedingt in Isolation feststeckt, geht davon aus, dass zwischen 500 und 1000 Menschen im Landkreis Schutz suchen werden. "Die Lage kann sich aber permanent ändern. Wir sind, so gut es geht, vorbereitet", macht er klar.

Am Vormittag hatte Bayern den Katastrophenfall ausgerufen, um den Zustrom aus der Ukraine bewältigen zu können. Das gab es wohl bisher noch nie, denn wegen der Corona-Pandemie befinden sich die Kreisverwaltungen bereits in diesem Status. Er wurde jetzt also ausgeweitet. "Das ist schon eine Besonderheit, erleichtert uns aber die Arbeit", erklärt Rößle. Jetzt könne man besser auf die Mithilfe von Hilfsorganisationen und Unternehmen zugreifen. "Die Menschen aus der Ukraine zu versorgen, hat jetzt oberste Priorität. Dafür muss alles hinten anstehen", so Rößle.

Bisher sollen die Geflohenen im Ankerzentrum der Regierung von Schwaben in Augsburg registriert werden, doch man sei dort schon "maßlos überfordert". Deshalb sei neben der intensiven Suche nach passenden Unterkünften auch die Erfassung der Menschen eine Aufgabe, die auf den Landkreis zukommt. "Es sollen die Fehler von 2015 nicht wiederholt werden. Damals wussten wir nicht, wer wirklich zu uns kommt", berichtet der Landrat. Auch wer privat Ukrainer aufnimmt, sollte dies in der Kommune und im Ausländeramt melden. So könnten später auch Sozialleistungen und Integrationsangebote übermittelt werden.

Krieg in der Ukraine: Landratsamt hat eine Koordinierungsgruppe gegründet

Im Landratsamt ist eine Koordinierungsgruppe gebildet worden, geleitet von Maria Kränzler. Die "neue große Herausforderung" habe man in sieben Themenbereiche geteilt, denn es gehe neben der ersten Versorgung auch darum, Hilfsangebote und engagierte Ehrenamtliche zu koordinieren und zu informieren, aber auch die vielen Frauen und Kinder zu betreuen. Vom Bauamt über die Impfzentren bis zu den Schulverbänden der Kommunen würden alle zusammen helfen müssen. "Deshalb bitte ich schon jetzt um Verständnis, dass das Landratsamt in dieser Ausnahmesituation alle weiteren Aufgaben nicht so zügig wie sonst erfüllen kann", erklärt Rößle.

Ziel sei jetzt, dass Schutzsuchende bestenfalls eine Bleibe finden, in der sie ankommen und dann auch für längere Zeit wohnen können. Rößle geht zudem davon aus, dass viele Sozialleistungen in Anspruch nehmen werden. "Die meisten Väter sind in der Ukraine geblieben, die Mütter stehen also vor der Frage, wie sie ihre Kinder alleine versorgen und betreuen können."

Info: Das Landratsamt Donau-Ries bündelt alle Informationen für Bürger, die helfen oder sich zum Thema informieren wollen, auf der Internetseite unter www.donau-ries.de/ukraine