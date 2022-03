Landkreis Donau-Ries

Ukrainer aus der Region fürchten um das Leben ihrer Verwandten

Pavel Behnke bangt um seine Verwandten in der Ukraine. Das Foto entstand in Lwiw (dt. Lemberg) in der Westukraine.

Plus Pavel Behnke aus Rain und Irina Wagner aus Donauwörth stammen aus der Ukraine. Sie versuchen, Kontakt in die alte Heimat zu halten. Und berichten Tragisches.

Von Thomas Hilgendorf und Ilona Schmid

Seit mehr als einer Woche bangt Pavel Behnke aus Rain um seine Eltern und um Verwandte, die sich nach wie vor in der Ukraine befinden. Dort herrscht seit einer Woche Krieg, seitdem Russlands Präsident Wladimir Putin seine Truppen in Marsch gesetzt hat. Tägliche Anrufe sind der einzige Kontakt zu seiner Mutter, die stets zwischen Todesangst und einem Funken Zuversicht leben muss. "Viele Menschen dort haben Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei ist", schildert Behnke die Lage. Das sei auch einer der Gründe, wieso seine Eltern keinen Fluchtversuch wagen: "Die Leute glauben an den Zusammenhalt, sie sind aufeinander angewiesen und wollen das nicht aufgeben."

