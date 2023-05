Umweltministerium setzt Schwerpunkt im Donau-Ries-Kreis

Über 67 Millionen Euro fließen aus München in den Landkreis Donau-Ries. Gefördert werden die Wasserversorgung und der Klimaschutz.

Das Bayerische Umweltministerium hat in der ablaufenen Legislaturperiode einen besonderen Schwerpunkt in der Region gesetzt. Darauf verweist der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring nach einem Gespräch mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber in einer Pressemitteilung. Insgesamt sind rund 67,2 Millionen Euro an Fördermitteln in den Donau-Ries-Kreis geflossen.

Der Schwerpunkt lag auf der Unterstützung der Kommunen bei der Wasserversorgung. „Obwohl für die Wasserversorgung eigentlich die Kommunen zuständig sind, unterstützen wir die Städte und Gemeinde bei der Erfüllung dieser Pflichtaufgabe. Allein hierfür erhielt der Landkreis etwa 54,7 Millionen“, sagt der Abgeordnete.

Umweltministerium fördert Wasserversorgung und Klimaschutz

Für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen flossen mehr als 560.000 Euro in den Landkreis Donau-Ries. „Wenn wir die Menschen beim Klimaschutz mitnehmen wollen, dürfen wir diese Aufgabe nicht nur als Lastenverteilung begreifen, sondern müssen aktiv dafür begeistern“, so Mehring.

Der Abgeordnete zeigt sich zufrieden: „Gemeinsam mit dem Umweltminister haben wir ein dickes Ausrufezeichen hinter den Umwelt- und Klimaschutz in unserer Heimat gesetzt.“ Für die neue Legislaturperiode wünscht er sich insbesondere die konsequente Fortsetzung des Ausbaus der Messstellen für die roten Gebiete in der Region. „Hier müssen wir noch deutlich besser werden und brauchen ein wesentlich engmaschigeres Netz, um den berechtigten Interessen unserer heimischen Landwirtschaft gerecht zu werden.“ (AZ)