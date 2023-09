Unbekannte Türme und Orgelkonzerte am Tag des offenen Denkmals

Museen im Landkreis Donau-Ries bieten am Sonntag spannende Führungen und Blicke hinter die Kulissen. Die Festveranstaltung findet in Tapfheim statt.

Unter dem Motto „Talent Monument“ findet dieses Jahr am Sonntag, 10. September, der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Tausende Denkmäler öffnen wieder Tür und Tor und lassen neugierige Besucher und Besucherinnen hinter die Kulissen blicken. Diesmal widmet sich der Tag, der jährlich am zweiten Sonntag im September stattfindet, der Frage nach den außergewöhnlichen Eigenschaften von Denkmälern. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist deutschlandweit für die Koordination verantwortlich. Auch im Donau-Rieser Landkreis ist wieder so einiges geboten.

Der Förderverein Orgelbaumuseum Steinmeyer Oettingen bietet um 11.30 Uhr und um 14 Uhr eine Führung durch das in Aufbau befindliche Orgelbaumuseum an. Im Anschluss an jede Führung spielen Klaus Hoffmann (13 Uhr) und Manfred Probst (15.30 Uhr, mit Klaus Ortler ) ein Werkstattkonzert an der ersten erbauten Steinmeyer-Orgel Opus 1 (Baujahr 1848).

Klosterkirche Auhausen : Ab 13 Uhr finden verschiedene Führungen statt, darunter allgemeine Kirchenführungen (circa 13 Uhr, 17.15 Uhr und nach Bedarf) und Führungen in die Kirchtürme zu den Glocken (circa 14.45 Uhr, 16 Uhr und nach Bedarf). Um 15 Uhr lädt Geopark-Führer Markus Steinhöfer zu einem Gang zu den Mönchsteinen im Oettinger Forst ein, Reinhold Müller ( Dornstadt ) spielt um 15.15 Uhr ein Orgelkonzert . Höhepunkt ist der Vortrag des Architekten Sepp Ruhland ( Dinkelsbühl ): „Warum muss das Dachtragwerk der Auhausener Klosterkirche saniert werden? Wie groß sind die Schäden? Was wurde bereits gemacht? Was steht noch an?“ um 14 Uhr und um 16.15 Uhr. Am Gemeindehaus gibt es ab etwa 13.30 Uhr Kaffee und verschiedene Kuchen.

Das Schloss Harburg öffnet am Tag des offenen Denkmals erstmals verschiedene Dachböden und Keller. Die Führung findet um 13.30 Uhr statt und dauert circa eine Stunde. Es dürfen maximal 15 Personen teilnehmen, Trittsicherheit ist erforderlich. Die Sonderführung zu den üblichen Preisen (Erwachsene 8,50 Euro, Kinder 5 Euro Eintritt und Führung), ist nur mit Anmeldung möglich, Telefon 09080/96860.

In Nördlingen steht die Stadtmauer mit ihren in den vergangenen Jahren sanierten Türmen im Fokus. Eine etwa einstündige Führung zeigt die teils unzugänglichen Türme. Die Tour findet um 11, 13 und 15 Uhr statt, beginnt am Baldinger Tor und endet am Berger Tor. Vorherige Anmeldung unter Telefon 09081/84116 bei der Tourist-Information ist notwendig. Die Führung ist kostenlos. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. Um 14 Uhr findet ab der Tourist-Information die allgemeine Stadtführung statt. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Die Kulturland Ries bietet im Zehentstadel in Heroldingen Informationen im Rahmen der Aktion Streuobst an. Außerdem gastiert die Wanderausstellung zur Herstellung regionaler Produkte im Museum. Der „Ur“-Bulldog, Lanz Bulldog HL 12 aus dem Jahr 1921, wird auch ausgefahren. Von 14 Uhr bis 17 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Im ehemaligen Empfangsgebäude der Bahn in Tapfheim findet die Festveranstaltung um 13.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch Landrat Stefan Rößle statt. Um 14.30 und um 16 Uhr werden Führungen angeboten. Seit Rita Failer 2015 das Denkmal vor dem Verfall rettete und mit dem Café Bruno einen neuen Treffpunkt im Ort schuf, hat die Tapfheimerin bereits zwei Denkmalpreise erhalten.

Der Freundeskreis Kloster Kirchheim e.V. bietet in Kirchheim im Ries öffentliche Klosterführungen um 10, 15 und 17 Uhr an. Gestartet wird am Klosterbrunnen.