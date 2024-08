Landratsamt und Rathaus haben immer mehr Außenstellen

Das Landratsamt Donau-Ries ist die mit Abstand größte Behörde in der Region. Hunderte von Beschäftigten zählt die Kreisverwaltung. Tendenz: steigend. Entsprechend benötigt sie mehr Platz. Im Zentrum von Donauwörth ist mittlerweile ein erheblicher Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb des eigentlichen Amtskomplexes untergebracht, neuerdings auch in einem ehemaligen Kloster. Vor diesem Hintergrund hat sich der Kreistag dafür ausgesprochen, ein markantes Bauwerk in der Reichsstraße zu kaufen.

