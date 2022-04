Unesco Global Geopark: Ministerpräsident Söder verspricht Besuch im Juli

Die erfolgreiche Bewerbung um den Titel des Unseco Global Geopark will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit einem Besuch würdigen.

Nachdem der Geopark Ries zum ersten Unesco Global Geopark in Bayern ernannt worden ist, will Ministerpräsient Markus Söder die Region besuchen. Das teilt der Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler aus Donauwörth mit. Er selbst ist hocherfreut über die Auszeichnung. "Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Auszeichnung, durch die unsere eindrucksvolle Naturregion nun auch offiziell die Wertschätzung erfährt, die sie verdient", so MdL Fackler.

Markus Söder will am 18. Juli in den Landkreis Donau-Ries kommen

Als Landtagsabgeordneter hatte Fackler auch an der Bereisung der Jury teilgenommen, um die Bewerbung aktiv zu unterstützen. Um den Erfolg zu feiern, hat Fackler umgehend den bayerischen Ministerpräsidenten eingeladen, um diese Auszeichnung entsprechend zu würdigen. Die Zusage kam prompt. Am 18. Juli will Markus Söder die Region besuchen. Programm folgt.

Banger Blick gen Himmel - oder ist doch auch Zuversicht zu erkennen? Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich bei einem Besuch 2020 in Donauwörth überzeugt von der Innovationskraft der Airbus-Mitarbeiter in Donauwörth. Er sicherte der bayerischen Wirtschaft nachhaltige Unterstützung zu - vor allem auch der Produktion. Foto: Thomas Hilgendorf

Zuletzt hatte Söder im Jahr 2020 die Region besucht und Airbus Helicopters in Donauwörth und Varta in Nördlingen bei einer Stippvesite die Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung zugesagt. (AZ)

