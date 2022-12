Landkreis Donau-Ries

Unfallfluchten im Donau-Ries-Kreis nehmen heuer zu

Plus Immer mehr Verkehrsteilnehmende machen sich nach Karambolagen aus dem Staub. Warum sich das laut Polizei eigentlich nicht lohnt. Eine Kamera überführt Verursacher.

Von Wolfgang Widemann

Diese böse Überraschung haben schon viele Menschen im Donau-Ries-Kreis erlebt: Man kommt vom Einkauf in einem Supermarkt zum Auto zurück und entdeckt, dass dieses eine große Delle aufweist oder der Lack auf einer Seite verkratzt ist. Der Verursacher des Schadens hat sich aus dem Staub gemacht. Schaden und Frust sind beträchtlich. Solche und ähnliche Fälle haben sich in diesem Jahr in der Region gehäuft. Die Polizei hat festgestellt, dass die Zahl der Unfallfluchten im Landkreis deutlich gestiegen ist.

