Landkreis Donau-Ries

06:30 Uhr

Unternehmer, Ehefrau und Bruder wegen Betrugs vor Gericht

Plus Im Schöffengericht Starnberg mussten drei Donau-Rieser-Landkreisbürger auf die Anklagebank Platz. Es ging laut Staatsanwaltschaft um 400.000 Euro Schadenssumme.

Von Barbara Würmseher

16 Fälle dreisten Betrugs legte die Staatsanwaltschaft Starnberg einem Unternehmer aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries zur Last und holte gleich dessen Ehefrau und Bruder mit auf die Anklagebank, da sie Mitwisser gewesen sein und Beihilfe geleistet haben sollen. Von einem länger zurückliegenden banden- und gewerbsmäßigem Betrug war in der Anklage aus dem Jahr 2015 die Rede, die jetzt am Montag verhandelt wurde. Der Unternehmer soll zwischen Februar 2010 und November 2012 Waren an eine Firma im Raum Starnberg verkauft, ohne sie geliefert zu haben. Die Staatsanwaltschaft beziffert den entstandenen Schaden auf über 400.000 Euro.

Diese Summe soll sich der Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis mit dem Seniorchef der dortigen Firma geteilt haben, der ein Drittel davon kassiert habe. Denn dieser Seniorchef soll der Vierte der Bande gewesen sein und heimlich vorbei an seinem Sohn agiert haben. Dem Juniorchef der Firma nahe Starnberg habe dann letztlich das Geld auf dem Firmenkonto gefehlt. - Soweit die Anklageschrift.

