Unterwegs mit der Polizei: Gurt-Sünder wird zwei Tage vor der Rente erwischt

Ein Lkw-Fahrer hat sich lange durchgemogelt, dann kontrolliert ihn die Polizei. Hauptkommissar Stephan Roßmanith schildert Fälle und Verkehrs-Fragen aus seinem Alltag. Serie (4)

Dass wir uns im Auto anschnallen müssen, wissen wir spätestens dann, wenn der penetrante Piepston immer schriller wird, der uns daran erinnert, dass wir etwas vergessen haben. Aber eigentlich sollte der Griff zum Gurt allen Autofahrern und Autofahrerinnen eh in Fleisch und Blut übergegangen sein. Interessanterweise gilt diese Vorschrift erst seit 1976 für Fahrer und Beifahrer. Und seit 1984 erst für Mitfahrende auf der Rücksitzbank - sofern dort überhaupt Gurte eingebaut waren.

Immerhin ist diese Regelung folglich seit 47 Jahren gültig und die Fahrzeuge sind entsprechend serienmäßig ausgestattet. Jener Lkw-Fahrer, den die Polizei Donauwörth jetzt auf der B 16 nahe Donaumünster angehalten hat, hätte sich also sicher nicht auf Unkenntnis berufen können. Er hatte mit voller Absicht keinen Gurt angelegt, als ihn die Beamten stoppten. Ihnen war aufgefallen, dass über das hellrote T-Shirt des 66-jährigen Berufskraftfahrers eben kein Gurt gespannt war.

Der Ertappte nahm es mit Humor. Er sagte - fast lachend: "Jetzt ist es so lange gut gegangen und zwei Tage vor meiner Rente erwischt Ihr mich doch noch." Tatsächlich ist er auf der beruflichen Zielgeraden und geht in den Ruhestand. Dieser Umstand hielt die Polizei allerdings nicht davon ab, ihn gebührenpflichtig zu verwarnen. Die Zahlung von 30 Euro nahm der Lkw-Fahrer einsichtig hin. Übrigens ist ihm durchaus klar, dass er sich auch als Rentner im Auto anschnallen muss - nur dann eben einen Meter tiefer sitzend.

Neben der Gurtpflicht hat Hauptkommissar Stephan Roßmanith weitere Tipps parat, die Antworten auf Fragen sind, die ihm im Berufsalltag oft gestellt werden:

Seit der Wiedervereinigung gibt es die Grünpfeil-Schilder neben Ampeln auch in den alten Bundesländern. Wie muss ich mich dort verhalten?

Diese Grünpfeile gibt im Landkreis unter anderem in Donauwörth an der Kreuzung Jurastraße/Nürnberger Straße und in Nördlingen am Schnittpunkt Kerschensteiner Straße mit der Wemdinger Straße. Da das Rotlicht der Ampel einem Verkehrsschild immer übergeordnet ist und zudem der Querverkehr Vorrang hat, müssen die Räder eines Fahrzeugs an der Haltlinie vor der Ampel komplett stillstehen. Danach kann – nicht muss – vorsichtig weitergefahren und bei freier Strecke rechts abgebogen werden. Ein nochmaliges Anhalten nach der Ampel ist dann nicht mehr nötig.

Wer am Grünpfeil rechts abbiegt, ohne an der Haltelinie zu stoppen, muss mit einem Punkt im Fahreignungsregister und einer Geldbuße von mindestens 70 Euro rechnen. Behindert oder gefährdet er einen anderen, steigt die Summe auf bis zu 150 Euro. Übrigens: Eine Pflicht, am grünen Pfeil abzubiegen, gibt es nicht. Daher darf auch niemand per Hupzeichen dazu aufgefordert werden.

Was muss man an einer Linienbushaltestelle beachten?

An stehenden Linien- oder Schulbussen, die das Warnblinklicht eingeschalten haben, darf man nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren und muss einen Abstand einhalten, der die Gefährdung von Fahrgästen ausschließt. Die Schrittgeschwindigkeit gilt explizit auch für den Gegenverkehr. Wenn nötig, muss man anhalten. An welchen Haltestellen Busfahrerinnen und Busfahrer die Warnblinkanlage anschalten müssen, erkennt man übrigens zum Beispiel an einem rot-gelb-roten Folienaufkleber auf dem Schilderträger. Allerdings sollte man an Bussen immer vorsichtig vorbeifahren, auch wenn kein Warnblinkzeichen gegeben wird.

Was ist der Unterschied zwischen einem runden 30-er Schild und einer Tempo 30 Zone?

In beiden Fällen darf man nur maximal 30 fahren. Zusätzlich gilt allerdings in einer Zone 30, dass die Tempo-Anordnung auch auf allen abzweigenden Folgestraßen gilt, bis sie wieder durch ein Ende-Zeichen aufgehoben wird. Zudem gilt in 30-er Zonen generell „rechts vor links“. Bei einem runden Geschwindigkeitszeichen endet die Verpflichtung 30 zu fahren nur in vier Fällen: Wenn ein Zusatzzeichen wie „Schule“ oder „Baustelle“ darunter angebracht ist und diese spezielle Gefahrenstelle optisch beendet ist. Das ist zum Beispiel vor dem Donauwörther Gymnasium der Fall. Wenn zusätzlich angegeben ist, wie lange 30 gilt. Wenn ein anderes Geschwindigkeitszeichen wie „50“ oder eine Aufhebung folgt. Wenn eine Ortstafel kommt. Da die Einrichtung einer Zone 30 verkehrsrechtlich deutlich einfacher ist als eine Streckenbeschränkung auf 30 Stundenkilometer, finden sich insbesondere in Wohngebieten im Landkreis zahlreiche dieser Zonen.