VdK erstreitet Millionen für Menschen im Donau-Ries-Kreis

Der Sozialverband VdK zieht Bilanz im Landkreis Donau-Ries und wählt den Kreisvorstand neu. Tausende von Bedürftigen erhalten Hilfe.

Der Sozialverband VdK ist mit seinen 25 Ortsverbänden im Landkreis Donau-Ries ein wichtiger Anlaufpunkt für Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Dies wurde beim Kreisverbandstag der Organisation deutlich, bei dem die Verantwortlichen eine Bilanz für die vergangenen vier Jahre zogen. Bei der Veranstaltung standen zudem Neuwahlen an. Bei diesen bestätigten die Anwesenden Leo Nagel einstimmig als Kreisvorsitzenden. Der Großteil der weiteren Vorstandsmitglieder ist neu im Amt.

Der VdK stehe stets für Sozialgerechtigkeit, so Landrat Stefan Rößle in seinem Grußwort. Der Sozialverband sei für die Menschen da, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Insbesondere das Eintreten für die Verbesserung im Renten- und Pflegeversicherungsbereich könne nicht hoch genug geschätzt werden. Im Landkreis sei schon viel umgesetzt worden, um die soziale Teilhabe zu unterstützen. Besonders hob Rößle die Errichtung der beiden Pflegestützpunkte, den fortlaufenden barrierefreien Ausbau, die Digitalisierung sowie die Mobilität im Alter hervor.

VdK-Landesvorsitzende: Auch in Bayern gibt es Armut und Einsamkeit

Landesvorsitzende Ulrike Mascher ging auf die Aufgaben des VdK ein. Der Verband habe in Bayern über 2,1 Millionen Mitglieder – das sind 5,8 Prozent der bayerischen Bevölkerung. Er mache nicht nur die Arbeit für die eigenen Mitglieder, sondern zugleich für 20 Millionen Rentner und Behinderte. Großen Bedarf sieht Mascher bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, bei der Finanzierung einer Pflegevollversicherung, der Reform des Wohngeldes und bei der Erwerbsunfähigkeitsrente. Sie lobte die gute und wichtige Arbeit des Kreisverbands, der sich für die Bedürftigen und Rentner einsetze, denn auch in Bayern gebe es Armut und Einsamkeit.

Kreisvorsitzender Leo Nagel blickte auf vergangene Jahre zurück. Aus den zahlreichen Aktionen und Themen hob er die Feier 2018 zum 70-jährigen Bestehen des Verbands, 2020 die Begrüßung des 10.000 Mitglieds (dies bedeutet einen Nettozuwachs von mehr 1200 Mitgliedern innerhalb von vier Jahren) und den Ehrenamtstag 2021 mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Ehrengast besonders hervor.

Ein weiterer Schwerpunkt der Verbandsarbeit auf Kreisebene sei das Projekt "Zielpunkt Barrierefreiheit". Unter dieser Überschrift sind alle Aktivitäten des Verbands zusammengefasst, die das Themenfeld Barrierefreiheit betreffen. Die aktuellen sozialpolitischen Aktivitäten werden Nagel zufolge in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt bearbeitet. Dennoch merkte Nagel an: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns." Er dankte auch den Mitgliedern des Kreisvorstands, den 225 ehrenamtlich Tätigen in den Ortsverbänden und den Mitarbeitern in der Kreisgeschäftsstelle unter die Leitung von Sylva Gebhard für die geleistete Arbeit.

In vier Jahren fast 20.000 Beratungen des VdK im Landkreis Donau-Ries

In ihrem Tätigkeitsbericht hob die Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard hervor, dass der VdK in vielen Fällen die erste und wichtigste Anlaufstelle für fachliche Expertisen im sozialen Bereich außerhalb der Behörden sei. In den vergangenen vier Jahren wurden fast 20.000 Beratungen durchgeführt, rund 4800 Anträge gestellt, über 1600 Widersprüche eingelegt, fast 360 Klagen erhoben und Nachzahlungen von über vier Millionen Euro erstritten. Dieses Ergebnis habe nur durch den großartigen und verantwortungsvollen Einsatz der gesamten Mitarbeiter, hauptamtliche wie ehrenamtliche, erreicht werden können.

Ehrung für 35 Jahre im Ehrenamt: (von links) Leo Nagel, Ulrike Mascher, Hubert Ferber (er bekam das Ehrenzeichen des VdK Deutschland in Silber) und Sylva Gebhard. Foto: Roland Kugler

Zwei verdiente Mitglieder erhielten im Rahmen des Kreisverbandstags besondere Auszeichnungen. Hubert Ferber wurde für 35 Jahre im Ehrenamt mit dem Ehrenzeichen des VdK Deutschland in Silber gewürdigt. Ferbers Gattin Marianne bekam das Ehrenzeichen des VdK Deutschland in Gold für 38 Jahre im Ehrenamt.

Die Neuwahlen des Kreisvorstands brachten folgende Ergebnisse: Kreisvorsitzender Leo Nagel (Buchdorf), Stellvertreterin Petra Wagner (Oettingen, neu), Kassenwartin Bettina Ott (neu), Schriftführerin Marianne Ferber (neu). Vertreterin der Frauen ist Irmtraud Schlatterer (neu), Vertreter der jüngeren Generation ist Elmar Glöckner. Beisitzer sind Franz Dlouhy (neu), Karl Essig (neu), Werner Gebhard, Martha Löfflad, Inge Ochwald und Herbert Tusch (neu). (AZ)