Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Verärgerung, Verzögerung, Behinderung: Das ist die andere Seite der Bauerndemo

Plus Die Proteste sorgen im Kreis Donau-Ries auch für Ärger: Eine Ärztin beklagt Rücksichtslosigkeit. Der Transport von Schulkindern wird für ein Busunternehmen zur "Katastrophe".

Von Barbara Würmseher und Lara Schmidler

Die Protestaktionen der Bauern sorgen in der Bevölkerung für gemischte Stimmung. Einerseits wurden die Kundgebungen von viel Sympathie begleitet. Da recken Passanten den vorbeifahrenden Traktoren nach oben zeigende Daumen entgegen, da gibt es Applaus und Schulterklopfen. Andererseits aber kommt es zu Situationen, in denen Unbeteiligte unter den Auswirkungen zu leiden haben und sich sogar genötigt fühlen.

Am Dienstag um 6.20 Uhr klingelt das Telefon bei Christine Osterrieder. Einer ihrer Busfahrer ist am Apparat und warnt die Geschäftsführerin des Unternehmens vor. Er steckt zu dieser Zeit in der Berger Vorstadt zwischen Traktoren fest und kann nicht garantieren, um 6.30 Uhr in Buchdorf zu sein. Dort soll er 70 Schulkinder abholen und zum Unterricht nach Donauwörth bringen.

