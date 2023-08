Verdi-Streik im Lebensmittelhandel: So war der Donau-Ries-Kreis betroffen

Plus Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Streiks im Lebensmittelhandel auf. Wie hat sich dies im Landkreis Donau-Ries ausgewirkt?

Es ist Mittagszeit in der Bäumenheimer Edeka-Filiale. Vier Männer räumen ruhig die Regale ein, zwei Mitarbeiter stehen hinter der Fleischtheke und warten auf Kundschaft und zwei weitere sitzen an den Kassen. Es wirkt wie ein ganz normaler Tag. Aber eigentlich hatte die Gewerkschaft Verdi zum Streik im bayerischen Handel aufgerufen. Wie macht sich das im Landkreis Donau-Ries bemerkbar?

Einige Kundinnen und Kunden, die in dem Supermarkt einkaufen gehen, sind überrascht. "Man merkt nichts, es ging genauso flott wie sonst", sagt eine Frau. Den Eindruck bestätigt ein weiterer Kunde. Eine andere Kundin hatte zwar auch nichts davon bemerkt, zeigt aber Verständnis: "Wenn sie streiken, dann muss man halt etwas länger an der Kasse warten."