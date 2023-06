Verein Samtpfoten sucht Pflegestellen für Katzen

Wer möchte den Verein unterstützen? Es werden Helfer aller Art gesucht. Worum es im Einzelnen geht.

Sieben Leben hat eine Katze, behauptet der Volksmund. Und ja: Zäh sind sie, unsere Hausgenossen. Und dennoch bedürfen sie der Fürsorge von Menschen. Es gibt zu viele Katzen, für die sich niemand verantwortlich fühlt. Auch herrscht oft die Meinung vor, die Natur regle das schon. In solchen Fällen werden die Tiere sich selbst überlassen, verhungern oder streunen umher.

Der Verein Samtpfoten Katzenhilfe Ries – seit Februar 2007 aktiv – kümmert sich deshalb um solche Vierbeiner. Die Aktiven haben seit Gründung viele Hundert Katzen vorübergehend aufgenommen, aufgepäppelt, kastriert und vermittelt. Doch die Anfragen werden mehr und die Unterbringung schwieriger. Deswegen starten sie nun einen Aufruf, um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden.

Wer kann Katzen bei sich zur Pflege aufnehmen? Und wer unterstützt auf andere Weise?

In erster Linie werden Pflegestellen gesucht, also Privatpersonen, die Katzen aufnehmen, gegebenenfalls aufpäppeln, füttern, mit Interessenten verhandeln und die Tiere in ihr endgültiges Zuhause vermitteln. Der Verein stellt Futter, Streu und übernimmt die Tierarztkosten. Aber auch wer keine Katze in Pflege nehmen will, kann helfen: zum Beispiel mit Unterstützung, Telefondienst, Fahrten zum Tierarzt, journalistischer Tätigkeit, Kuchenbacken, Hilfe im Flohmarktladen in Nördlingen, der am Mittwoch, Freitagnachmittag und Samstag geöffnet hat. Jedes Hilfsangebot ist willkommen. Je mehr Menschen helfen, umso leichter wird es für den Verein und umso mehr verbessert sich die Situation der Katzen. Weitere Informationen gibt es bei Andy Bockhorst (Telefon 0172/4174080) oder Annemarie Fritsch (0172/8467748) sowie auch im Internet unter www.samtpfoten-ries.de (AZ)

