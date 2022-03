Verkehrsangebote im Landkreis Donau-Ries sollen noch flexibler werden

Plus Weniger feste Linien, mehr Rufbusse: So stellt sich der Landkreis den ÖPNV der Zukunft vor. Für dieses Konzept sollen nun externe Gutachter Ideen vorlegen.

Schritt für Schritt will der Landkreis Donau-Ries seinen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) neu ordnen. Dabei ist geplant, sich weitestgehend von den seit Jahrzehnten etablierten festen Buslinien zu verabschieden und stattdessen den Schwerpunkt auf sogenannte „flexible Verkehre“ zu legen, die der Fahrgast in Form von Rufbussen individuell nutzen kann.