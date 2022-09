Landkreis Donau-Ries

Verlassener Ehemann richtet Pistole auf Frau und droht, sie zu töten

Am Amtsgericht Nördlingen hatte sich jetzt ein Rentner wegen versuchter Nötigung und Freiheitsberaubung an seiner Frau zu verantworten.

Plus Ein Rentner findet sich nicht damit ab, dass seine Ex-Frau einen neuen Partner hat. Um sie zur Rückkehr zu bewegen, bedroht er sie. Wie das Gericht die Tat ahndet.

Von Barbara Würmseher

Ehrliche Reue, Täter-Opfer-Ausgleich und eine Ex-Frau, die ihm nichts nachträgt, sind die besonderen Umstände, die einen 67-Jährigen jetzt vor dem Gefängnis bewahrten. Der vorbestrafte Rentner aus einer Landkreisgemeinde saß auf der Anklagebank, weil er seine Geschiedene in Todesangst versetzt hatte. Er hatte sie mit einer Schreckschusspistole bedroht und kurzzeitig in einem Kellerraum eingesperrt. Amtsrichterin Emilia Berkovic verurteilte ihn daher wegen versuchter Nötigung und Freiheitsberaubung zu einer Geldstrafe in Höhe von 230 Tagessätzen zu je 33 Euro (7590 Euro).

