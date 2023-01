Anmeldung für neue Kurse an der Vhs Donauwörth startet

Acht Außenstellen, über 600 Kurse: Wer Hunger auf Bildung hat, kann bei der Volkshochschule Donauwörth wieder zugreifen. Die Preise wurden nicht erhöht.

„Die Volkshochschule Donauwörth startet mit dem 60 Seiten dicken Printmagazin und 616 Kursen und Seminaren in den Programmbereichen berufliche Weiterbildung und Gesellschaft, Sprachen, gesunde Bewegung, Kultur und Kreativität – online und in Präsenz – in das Bildungsjahr 2023. „Eine Reihe von Studienreisen und Tagesfahrten ergänzt das vielseitige Portfolio“, freut sich der Vorsitzende Paul Soldner. „Wir haben keine Preise erhöht, sodass die Gebühren für jedermann tragbar bleiben“.

Ökologie, Umweltbildung und Verbraucherschutz sind aus der Vhs-Arbeit nicht mehr wegzudenken. So finden sich Vorträge zu „Strom sparen mit PV-Kleinstanlagen“ oder zum breiten Spektrum Elektromobilität. Ebenso gibt es Verbraucherschutzthemen zu ETFs-börsengehandelte Fonds, eine Einführung in den Aktienhandel, genauso wie zur Vorsorge und Grundsicherung im Alter.

Das Programm der Vhs Donauwörth bietet wieder einen gesunden Mix an Weiterbildung, Qualifizierung und interessanten Aktivitäten. Foto: Vhs Donauwörth

Ein großes neues Projekt startet im Februar, nämlich „Bio-Gärtnern in der Stadt für junge Familien“ und dies in Kooperation mit der Stadt Donauwörth. „Ein Projekt, das es künftig nicht nur in größeren Städten zu finden gibt, sondern auch in Donauwörth“, freuen sich Geschäftsführerin Gudrun Reißer und mit ihr eine Reihe von Akteuren. Dazu gibt es Schulungen für alle Interessenten, die sich neu dem Spektrum des ökologischen Gärtnerns widmen möchten. Eine genaue Beschreibung des Projektes findet sich im Printmagazin oder auf der Website.

Das neue Programm der Vhs Donauwörth bietet auch berufliche Weiterbildung

Neu im Frühjahrssemester sind Lehrgänge für Ausbildungsverantwortliche in Betrieben: "IT-Sicherheit in der Ausbildungspraxis“, ein Angebot für Ausbildungsverantwortliche. Es handelt sich um eine Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM), unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. „Deshalb kann die Schulung für Unternehmen kostenfrei angeboten werden. Es fällt lediglich eine Verpflegungspauschale an“, erläutert Geschäftsführerin Reißer.

Ein Fokus des Programms liegt auf der beruflichen Weiterbildung, wie die Nachholung des qualifizierenden Mittelschulabschlusses ab Februar und in Kooperation mit der Ludwig-Auer-Mittelschule. Zahlreiche berufsfördernde Zertifikatskurse beziehen sich auf Schlüsselqualifikationen wie bundesweit anerkannte Techniklehrgänge CNC-, CAD-, CAD, Schutzgas- und Elektroschweißen und Elektropneumatiklehrgänge sowie Faserverbundkunststoff-Technik. Im Portfolio finden sich ebenso Seminare für „Junggebliebene“ mit Grundlagenkursen zur Bedienung eines Smartphones und weiterführend „bargeldloses Bezahlen“ oder Online-Banking mit dem Smartphone.

Fitness, gesunde Ernährung und Bewegung - mehr Kurse bei der Vhs Donauwörth

Einen großen Programmbereich bildet die Sprachbildung in den Formaten online und in Präsenz mit Zertifikatskursen mit internationaler Anerkennung. Integrationskurse finden sich ebenso wie berufsfördernde Deutschkurse oder Einbürgerungstests. Die Vhs Donauwörth ist zertifiziert nach AZAV und offeriert im Auftrag des Jobcenters verschiedene Gutscheine zur beruflichen und sprachlichen Weiterbildung.

Selbstverständlich dürfen über 200 Angebote zu den Bereichen gesunde Bewegung, Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Fitness nicht fehlen, sowohl in den Außenstellen als auch in der Donauwörther Geschäftsstelle. Die Yogaschule wartet allein mit 40 Kursangeboten auf: Yoga für den Rücken, Yoga und Pilates oder Yoga im Freien (in einer Streuobstwiese), im Wald oder sogar im Freibad.

Erstmals gibt es eine Außenstelle der Vhs in Buchdorf

„Unsere Außenstellenleiter und -leiterinnen haben wieder ein tolles Programm für die Außenstellen Rain, Wemding, Monheim, Tapfheim, Asbach-Bäumenheim, Kaisheim und Mertingen zusammengestellt. Neu hinzu kommt Buchdorf, als unsere nunmehr achte Außenstelle“, freut sich Soldner, wobei er den Verantwortlichen ausdrücklich für ihr großes Engagement dankt.

Die Haupteinschreibung für Kurse und Studienreisen findet im FBE/VHS-Haus im Spindeltal in Donauwörth von Montag, 16. bis Donnerstag, 26. Januar wochentags von 8 bis 18 Uhr statt. Das Printmagazin liegt wie immer dem Donauwörther Extra bei. Online freigeschaltet wird das Programm bereits am Donnerstag, 12. Januar. Die Einschreibung ist persönlich oder telefonisch unter 0906/ 8070, aber auch im Internet unter www.vhs-don.de oder per Fax 0906/999 8667 möglich. (AZ)