Viele Aktionen in der „Regionalen Einkaufswoche“ der Donau-Rieser Dorfläden

Regional und ohne Verpackung einkaufen ist ab 18. Juli Thema in den Dorfläden im Landkreis Donau-Ries. Gerade dort kann man oftmals günstiger einkaufen als im Supermarkt.

Dass regionale Produkte im Einkaufskorb die beste Wahl sind, hat sich mittlerweile mehr als herumgesprochen. Welche Lebensmittel direkt aus dem Landkreis stammen, wird in einer regionalen Einkaufswoche in den Dorfläden der Region ab diesem Montag im Fokus stehen. Und es geht um Einkaufen ohne Verpackung.

Die bereits sechste regionale Einkaufswoche in den Dorfläden findet vom 18. bis 23. Juli statt. Die zwölf Dorfläden haben sich Aktionen für Jung und Alt einfallen lassen. Ziel ist es, den Fokus auf die regionalen Produkte zu legen und den nachhaltigen Einkauf ohne Verpackung zu unterstützen. Als Anreiz bekommen Kunden, die für mindestens 15 Euro regionale Produkte kaufen, einen Dorfladen-Korkuntersetzer kostenlos zum Einkauf dazu. Das aktuelle Programm ist auf der Internetseite der Dorfläden zu finden.

Regional einkaufen bedeutet Unabhängigkeit von globalen Lieferketten

Landrat Stefan Rößle ist sich sicher, dass gerade in der aktuellen Zeit der lokale Einkauf vor Ort immer mehr an Bedeutung gewinnt. "Damit zeigt sich unsere Unabhängigkeit von globalen Lieferketten und unsere Ernährungssicherheit in Krisenzeiten.“ Nebenbei fördern die vor Ort erzeugten und verkauften Produkte die regionale Wertschöpfung und tragen aufgrund kürzerer Transportwege zum Klimaschutz bei.

Regionale Produkte seien laut Konversionsmanagerin Barbara Wunder in den Dorfläden oftmals preiswerter als die Alternativen im Supermarkt. Dies habe ein Einkaufsvergleich gezeigt. Das Dorfladennetzwerk Donau-Ries und die regionalen Produkte sind außerdem wichtige Bereiche der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises. (AZ)