Landkreis Donau-Ries

vor 41 Min.

Vier Kandidaten vertreten die Region künftig im Bayerischen Landtag

Wer aus der Region arbeitet künftig im Maximilianeum in München?

Plus In der kommenden Legislaturperiode haben es drei Kandidaten aus der Region in das Münchner Maximilianeum geschafft - eigentlich sind es sogar vier Politiker.

Von Thomas Hilgendorf

Nicht nur der Wahlsonntag ist spannend. Auch an Tag zwei nach der Bayernwahl ist noch längst nicht alles in Stein gemeißelt. Denn eine Frage bleibt nach dem vorläufigen Ergebnis noch für viele Listenkandidaten und deren Wähler die entscheidende: Wer bekommt einen der begehrten Sitze im Landtag? In den Büros einiger Kandidaten bedeutete der Dienstag ein teils nervenaufreibendes Warten.

Einer der im Landkreis Donau-Ries angetretenen Kandidaten kann seit Sonntagabend nach den anstrengenden Wochen des Wahlkampfes durchschnaufen: Wolfgang Fackler von der CSU ist als Erststimmenkönig für einen Platz im Maximlianeum in München gesetzt.

