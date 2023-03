Vier Wildunfälle ereignen sich im Landkreis innerhalb von vier Stunden

Mehrere Kollisionen geschahen am Mittwoch und Donnerstag im Jurabereich sowie bei Harburg. Trotzdem stellt die Polizei in Donauwörth eine Wirkung einer Plakataktion fest.

Nach wie vor kommt es in der Region häufig zu Wildunfällen auf den Straßen. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen am Mittwochabend sowie am frühen Donnerstagmorgen innerhalb von nur vier Stunden vier Wildunfälle auf. Um 20.40 Uhr war eine 40-jährige Mörnsheimerin mit ihrem Auto auf der Verbindungsstraße Tagmersheim-Mühlheim unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsendeschild lief von links ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Heck des Kleinwagens. Das Tier sprang nach dem Anprall verletzt ab. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Suche verständigt.

Um 21.50 Uhr fuhr ein 52-jähriger Kaisheimer auf der Staatsstraße 2215 von Zirgesheim kommend in Richtung Altisheim. Auf Höhe Schäfstall kollidierte das Auto des Mannes mit einem querenden Feldhasen. Der Hase verendete vor Ort.

Das Reh verendete an der Unfallstelle zwischen Oppertshofen und Mauren

Nur eine knappe Dreiviertelstunde später, um 22.30 Uhr, war ein 61-jähriger Harburger auf der Kreisstraße DON 9 von Oppertshofen kommend in Richtung Mauren unterwegs, als ein Reh von rechts auf die Straße lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Tier mit der vorderen Beifahrerseite des Geländewagens. Auch das Reh verendete an der Unfallstelle.

Um 0.40 Uhr fuhr eine 41-jährige Ottingerin mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Monheim. Kurz vor dem Ortsschild lief ein Reh auf die Fahrbahn, welches die Frau frontal mit ihrem Wagen erfasste. Das Reh wurde bei dem Aufprall getötet und von der Fahrerin an den Fahrbahnrand gezogen. Alle vier Fahrzeugführenden blieben jeweils bis auf einen Schreck unverletzt.

Bei den vier Unfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Allerdings zeigt die gemeinsame Plakataktion in Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sensibilisierung vor Wildunfällen im Landkreis - „Denk daran - sei bremsbereit!“ - laut Polizei augenscheinlich Wirkung - obgleich sich die Zahl der Wildunfälle auf weiterhin hohem Niveau bewegt: Seit Jahresbeginn wurden im Donau-Ries-Kreis bislang 194 Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen und Wildtieren polizeilich aktenkundig. Dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Allerdings habe die Vergleichsquote zu Beginn der Aktion Anfang Februar 2023 noch bei einem Plus von über 17 Prozent gelegen, so die Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ)

