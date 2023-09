Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Das muss der Landkreis Donau-Ries für die Energiewende noch leisten

Plus Warum 100 Prozent Erzeugung regenerativer Energien für den Landkreis Donau-Ries zu wenig sind und weshalb Marktoffingen in einer Kategorie auf Platz eins steht.

Von Adalbert Riehl

Rein rechnerisch klingt die Zahl unter dem Strich recht beeindruckend: Im Landkreis Donau-Ries wurde 2021 laut Energieatlas 90,56 Prozent des verbrauchten Stromes regenerativ erzeugt. Doch das ist bei Weitem noch nicht ausreichend. Denn es gibt das Ziel „Bayernplan Energie 2040“, das besagt, dass der gesamte Freistaat bis 2040 klimaneutral werden soll. Und dazu muss das "flache Land" die großen Städte unterstützen.

Beispiel München: Die Landeshauptstadt steht derzeit gerade einmal bei 2,02 Prozent, was die regenerative Selbstversorgung betrifft. So sagt es der Bayerische Energieatlas. Damit München also mit Wasserkraft, Biomasse, Wind und Sonne zu „100 Prozent regenerativ“ werden kann, müssen 98 Prozent von auswärts kommen.

