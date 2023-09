Von Erste Hilfe bis Schnupfen: 60.000 Ehrenamtliche gibt es im Kreis

Am Tag des Ehrenamts auf der Donauries-Ausstellung sind beachtliche Zahlen zu hören. Die Menschen sind in tausenden Vereinen organisiert.

Nicht das ganze Dorf, aber eine stattliche Abordnung haben die Unterbucher zur Donauries-Ausstellung nach Donauwörth geschickt. Weil sie im Schnupfen Spitze sind, hatte sie Karin Brechenmacher vom Landratsamt eingeladen. Mit Begeisterung zeigten die meisterschaftserprobten Schnupfer, wie sie ihre Titel errungen haben. Und weil ihnen, wie Tanja Gayr erzählt, der Nachwuchs fehlt, wurde eine urige Idee geboren.

„Vielleicht zeigt sich ja ein Talent“, meinte die Schnupferin. Deshalb mussten nicht nur Landrat Stefan Rößle, dessen Stellvertreterin Claudia Marb und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorre sich ein Lätzchen umlegen lassen. Auch Laszlo Kreisz aus Rains ungarischer Partnerstadt Taksony musste sich vor amüsiertem Publikum Tabak in die Nase ziehen. Das „Quartett“ schlug sich achtbar. Landrat Rößle würde Trainer Bernd Schuster gerne zum regelmäßigen Donnerstag-Training begrüßen. Vereinsvorsitzender Tobias Pfeifer: „Da ist Potenzial erkennbar.“

Ohne das Ehrenamt geht wenig im Landkreis Donau-Ries

Die Unterbucher Schnupfer waren am Ehrenamtstag nur ein Höhepunkt. Eigentlich ging es in der Showarena Schlag auf Schlag: Information und Unterhaltung standen im Blickfeld. Die Theater in Nördlingen und Donauwörth zeigten Szenen aus ihren beliebten Stücken, die Line Dancer des TSV Rain begeisterten mit einem Potpourri und die Stadtkapelle Monheim sorgte für eine gute Stimmung. „Das sind unsere Ehrenamtlichen“, sagte die für diesen Bereich im Landratsamt zuständige Karin Brechenmacher stolz.

Der Samstag stand im Zeichen des Ehrenamts - doch auch an den Ständen draußen waren sehr viele Messebesucher unterwegs. Foto: Helmut Bissinger

Was die Besucherinnen und Besucher der Regionalmesse zu sehen bekamen, war nur ein Mini-Ausschnitt, engagieren sich im Landkreis doch über 60.000 Freiwillige in über 5000 Vereinen. „Wir wollen den Tag nutzen, um Ehrenamtliche zu finden“, erklärte Ortsbeauftragter Stefan Urban von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Donauwörth. Deren Helfer zeigten, wie man einen Menschen reanimieren kann. Urban warb mit einem „coolen Team“ und einer „guten Gemeinschaft“. Seit der Pandemie sei es schwieriger, Menschen für seine Hilfsorganisation zu begeistern.

Auch OB Jürgen Sorré probierte sich beim traditionellen Schnupfen. Foto: Helmut Bissinger

Aus Wolferstadt ist Sonja Huber mit „meinen Männern“ zur Ausstellung gekommen. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Bücherei mit, die Männer sind aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Das Urteil über die ehrenamtliche Arbeit fällt einhellig aus: „Immer ein besonderes Erlebnis.“

Beim Ehrenamtstag war einiges los - und: beste Wetterbedingungen herrschten vor. Foto: Helmut Bissinger

Zwischen all den Vereinen und Organisationen, die sich präsentierten, verlor sich fast die Hospizgruppe Donau-Ries. Monika Vogel sucht Menschen, „die andere Menschen an deren Lebensende begleiten“. Dazu würden Interessierte regelmäßig intensiv geschult. Das Engagement sei natürlich anspruchsvoll. Als Erstes gelte es, dem Sterben das Tabu zu nehmen.

Milchkönigin zu Gast auf der Donauries-Ausstellung

Unterdessen präsentierte sich auf Einladung des Bauernverbandes im Freigelände die bayerische Milchkönigin Veronika Gschoßmann. Die Ausstellung wurde ohnehin zu einem Stelldichein von „Königinnnen“: Anna Straubinger, die bayerische Mehlkönigin, war ebenso zu Gast wie die bayerische Jagdkönigin Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen.