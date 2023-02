Mörder, Kirchenleute, Traumfrauen: Das Programm des Literaturfestivals

Das zweite Nordschwäbische Literaturfestival bringt wieder besondere Themen in unsere Region - und Begegnungen mit Autorinnen und Autoren.

Sich hinsetzen und genießen, sich vorlesen lassen und Autoren zu begegnen: Das zweite Nordschwäbische Literaturfestival bietet wieder die Möglichkeit, an ganz unterschiedlichen Schauplätzen namhafte oder auch weniger bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu treffen und sich mit spannenden, amüsanten, besonderen Themen auseinanderzusetzen. Vom 4. bis 25. März sind in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen zwölf Veranstaltungen geboten. Im Juni schließt sich dann noch ein Veranstaltungstag regionaler Autorinnen und Autoren an. Das Programm im Donau-Ries-Kreis sieht folgendermaßen aus:

Achim Bogdahn macht am 4. März, 19 Uhr, den Auftakt im Gempfinger Pfarrhof. Der 57-jährige BR-Radiomoderator hat evangelische Theologie studiert und war Sänger der Band Isar 12. Er kommt mit seinem Buch "Unter den Wolken", in dem er von seiner Reise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer erzählt. Es geht um Begegnungen, Menschen und das Leben.

Ursula Poznanski bringt ihren Krimi "Böses Licht" nach Rain. Foto: Gaby Gerster

Eine Leiche taucht im Wiener Burgtheater auf der Bühne auf. Die Autorin Ursula Poznanski hat sie in ihrem Kriminalroman "Böses Licht" dorthin gesetzt und lässt Kommissarin Fina Plank ermitteln. Worum es geht, erfährt das Publikum am 14. März, 19 Uhr, im "Treffpunkt Bayertor" in Rain.

Kinderbuchautor und Illustrator Erhard Dietl ist vor allem von seinen "Olchis" her bekannt. In Gut Sulz liest er aus seiner Autobiografie. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neu dabei ist die "Alte Kartoffelhalle" von Gut Sulz (Gemeinde Münster ) als Veranstaltungsort. Dort liest der Kinderbuchautor und Illustrator Erhard Dietl am 18. März um 19 Uhr aus seiner Autobiografie "Ein Vater wie meiner". Er erinnert sich an eine widersprüchliche Persönlichkeit zwischen geistreichem Redakteur und DDR-Spion.



Romy Hausmann liest beim Literaturfestival über echte Kriminalfälle. Foto: dtv Verlagsgesellschaft

"True Crime" mit Romy Hausmann ist am 18. März, 19 Uhr, in der Alten Turnhalle in Oettingen zu erleben. Die Autorin schildert echte Verbrechen und hat dazu bei Angehörigen der Opfer, Tätern, Ermittlern, Richtern und anderen recherchiert.

info: Karten gibt es an den jeweiligen Veranstaltungsorten oder über www.literaturfestival-nordschwaben.de. Das komplette Programm, das auch den Landkreis Dillingen einschließt, gibt es unter anderem ebenfalls im Internet.

