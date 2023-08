Von Parken bis Helmpflicht: Polizeihauptkommissar gibt Tipps für Zweiradfahrer

Müssen auf Motorrädern ebenfalls Parkscheiben ausliegen? Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith hat eine klare Antwort. Er erzählt, wie es Touristen ergangen ist.

Ein italienisches Touristen-Paar hat auf dem Parkplatz des Landratsamts ein Problem: Es will dort seinen 300er-Roller abstellen und weiß nicht, was erlaubt ist. Darf man das dort? Wenn ja, wie lange? Und unter welchen Bedingungen? Ein Polizist auf Fußstreife kratzt sein Rest-Italienisch zusammen und erklärt: "Si, un ora" (Ja, eine Stunde dürfe man dort parken). Er zeigt auf das Symbol "Parkscheibe" und versetzt das Paar damit in Ratlosigkeit. Wo soll man so ein Ding jetzt herbekommen? Die Lösung ist rasch zur Stelle: Ein Landratsamts-Mitarbeiter nimmt hilfsbereit eine Scheibe aus seinem Auto und leiht sie den Touristen, die sie dann im Cockpit des Rollers auslegen. Damit ist rechtlich der Form Genüge getan.

Doch wie Hauptkommissar Stephan Roßmanith, Verkehrssachverständiger im Landkreis, sagt, wäre sein Kollege aufgrund der besonderen Umstände nicht streng gewesen. "Er hätte den Rollerfahrer auch ohne Parkscheibe nicht verwarnt, da der Tourist einsichtig war und nur kurz dort parken wollte. Die Regelung 'Parkscheibe' ist allerdings eindeutig und betrifft neben Pkw und Lkw eben auch motorisierte Drei- und Zweiräder."

Weitere Alltagsfragen und deren Antworten:

Warum muss man auf dem Mofa einen Sturzhelm tragen, auf einem gleich schnellen Elektrofahrrad aber nicht? Das liegt daran, dass Mofas oder Mofaroller per Definition Kraftfahrzeuge sind. Und für die gilt Helmpflicht. Die üblicherweise einzigen zweirädrigen Kraftfahrzeuge ohne Helmpflicht sind E-Scooter (Elektrotretroller) und früher häufiger vorkommende sogenannte „Leichtmofas“ mit maximal 20 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit. Ein Elektrofahrrad, sprich Pedelec, gilt bis zu einer elektrischen Tretunterstüzung von nicht mehr als 25 Stundenkilometern als Fahrrad. Somit wird auch kein Helm notwendig. Die Polizei empfiehlt das freiwillige Tragen eines Fahrradhelms dennoch dringend.

Stimmt es, dass man als Fußgänger die Straße nicht schräg überqueren darf? "Bei korrekter Auslegung der Straßenverkehrsordnung: ja", sagt Stephan Roßmanith. Darin heißt es nämlich, dass Fußgänger die Fahrbahn „zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung überschreiten“ müssen. Und das ist im direkten 90 Grad-Winkel. Wenn es Ampeln oder Fußgängerüberwege gibt, muss man diese zudem benutzen – auch wenn es einen Umweg bedeutet. Relevant wurde das zum Beispiel bei einem Unfall in der Donauwörther Eichgasse zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Dort bekam der Autofahrer als Verursacher eine Anzeige, die querenden Fußgängerin wurde verwarnt. Hätte die Frau die Straße gerade überquert, hätte der Autofahrer sie besser gesehen und es wäre wohl gar kein Unfall passiert.

Darf man mit Fahrrad oder E-Bike über einen Zebrastreifen fahren? Da man in den allermeisten Fällen den Gehweg davor und danach eh nicht mit dem Rad benutzen darf, ist auch der Fußgängerüberweg - also der Zebrastreifen - tabu. Wer dennoch darüber radelt, muss damit rechnen, dass bei einem Unfall gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird. Wie Stephan Roßmanith informiert, müssen ankommende Autofahrer an diesen Stellen übrigens nur Fußgängern das Überqueren ermöglichen, ausdrücklich nicht Radfahrenden. Sein Tipp: "Schieben!". Ausnahmen sind Kinder bis einschließlich neun Jahren mit Begleitperson.