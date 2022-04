Vor Ostern ist Hasenzeit: Warum der Osterhase ein Singledasein führt

Die Donauwörther Jägervorsitzenden erklären, warum gerade jetzt - vor Ostern - Hasenzeit ist und warum sich Menschen von den Tieren fernhalten sollten.

Wir sind mitten in der (Oster-)Hasenzeit - denn das Frühjahr ist bei Meister Lampe Jungenzeit. Wald und Feld stellen im Moment eine wilde Kinderstube dar. Mit die ersten Wildtiere, die ihren Nachwuchs zur Welt bringen, sind die Feldhasen.

Feldhasen als Nestflüchter investieren in ein schnelles Heranwachsen der Jungtiere, um das Risiko, von Beutegreifern gefressen zu werden, in den frühen Lebensphasen zu reduzieren. Voraussetzungen für die schnelle Entwicklung sind die hohe Energiezufuhr über die Muttermilch und die Qualität der verfügbaren Nahrung für die Häsinnen. "Zudem ist das 'Sich-Drücken' der Jungtiere sowie das gesamte Säugeverhalten mit einer minimalen Kontaktzeit zwischen Häsin und ihrem Wurf ohne weitere "Betreuung" darauf ausgerichtet, Feinden zu entgehen", erläutern die beiden Donauwörther Jägervorsitzenden, Albert Reiner und Robert Oberfrank. Mit einem durchschnittlichen, meist nur einmal täglichen, dreiminütigen Säugeakt trennen sich Muttertier und Junghasen, aber auch die Wurfgeschwister, wieder. Bis zur nächsten Abenddämmerung verbleiben sie ohne mütterliche Fürsorge - jeder für sich - in ihren Verstecken. Somit ist ein allein sitzender junger, unverletzter Hase meist nicht in Not und sollte sitzen gelassen werden. Für den Menschen heißt das, schnell weggehen und die kleinen Tiere bitte nicht anfassen. Haben die Jungtiere den Geruch des Menschen erst angenommen, werden sie oft von den Muttertieren verstoßen und verhungern.

Feldhasen haben einen ausgeprägten Gehörsinn

Feldhasen sind Bewegungsseher und sie hätten einen ausgeprägten Gehörsinn, erklärte Jägervorstand Reiner. "Die außerordentlich langen und beweglichen Ohren sind hervorragende Schalltrichter, die auch leise, weit entfernte Geräusche auffangen können. So ist er bestens ausgestattet, um immer auf der Hut vor seinen Feinden zu sein."

Vor seinen Angreifern schützt sich der Feldhase außerdem durch seine gute Tarnung und seine Fähigkeit, sich fast unsichtbar zu machen. Hierzu Jägervorsitzender Oberfrank weiter: "Wenn das nicht reicht, greift er zu härteren Bandagen: So benutzt er seine Vorderläufe bei einem Angriff zum Schlagen und Boxen und mit den langen Hinterläufen teilt er ordentlich aus, um Artgenossen auf Distanz zu halten oder den unliebsamen Nebenbuhler von der auserwählten Häsin zu vertreiben."

Menschen sollten Hunde an der Leine führen

Auch recht mitteilsam sind die Feldhasen mit einem großen Spektrum an Lauten: Sie gurren zum Anlocken von Artgenossen. Sie knurren und fauchen in Bedrängnis, knirschen mit den Zähnen, wenn sie sich wohlfühlen, und schreien in höchster Not. Generell aber führen Feldhasen bevorzugt ein "Singleleben". Nur in der Paarungszeit sind Feldhasen in größeren Gruppen anzutreffen, meistens konkurrieren dann mehrere Rammler um ein Weibchen.

Jägervorstand Albert Reiner appelliert zudem an das Verantwortungsbewusstsein der Haustierbesitzer: "Bleiben Sie in der Brut- und Setzzeit grundsätzlich auf den ausgewiesenen Wegen und führen Sie ihre Vierbeiner an der Leine." (AZ)