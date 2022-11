Landkreis Donau-Ries

vor 41 Min.

Wahlen, Zeltplatz und das Jugendcafé – das beschäftigt 2023 den KJR

Plus Der Kreisjugendring Donau-Ries hat einen personellen Wechsel. Auch das Jahresprogramm birgt Neuerungen. Das ändert sich im Einzelnen.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Eine Mischung aus Neuem und Altbewährtem. Das strebt der Kreisjugendring (KJR) Donau-Ries in seiner Planung für 2023 an. Nachdem in diesem Jahr das Programm aufgrund von fehlendem Personal etwas kleiner ausfallen musste, soll es jetzt wieder im gewohnten Umfang stattfinden. In der Herbst-Vollversammlung stimmten die Mitglieder über den Jahresplan für 2023 ab. Bereits zum Jahreswechsel ändert sich die Geschäftsführung des KJR. Und auch das Großprojekt "Zeltplatz Tapfheim" wird angegangen. Das sind nicht die einzigen Themen, die die Organisation im kommenden Jahr beschäftigen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen