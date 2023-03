Wahlrechtsreform: CSU-Vertreter aus der Region sprechen von Ampel-"Murks"

Plus Die beschlossene Änderung des Wahlrechts hat wohl auch Auswirkungen auf die Region. Was die Unions-Abgeordneten befürchten und was Ampel-Vertreter dazu sagen.

Die Größe des Deutschen Bundestags ist mittlerweile enorm. Deshalb hat die Ampelkoalition eine Reform beschlossen - eine Reform allerdings, die wohl zulasten der bayerischen CSU sowie der Linkspartei gehen könnte. Die Christsozialen aus dem Kreis Donau-Ries sind alarmiert, die regionalen Vertreter der Ampel im Bundestag betonen hingegen die Notwendigkeit der Reform.

Der Ursprung des aktuellen Zanks liegt im speziellen deutschen Wahlrecht begründet. Bei der Wahl zum deutschen Bundestag hat jeder und jede Wahlberechtigte bekanntlich zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Abgeordnete direkt gewählt (Mehrheitswahl), die Zweitstimme ist maßgeblich für die Sitzverteilung im Bundestag (Verhältniswahl) - mit jener Stimme wird die Partei gewählt, deren Kandidaten nach Liste in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt sind. Erst- und Zweitstimme werden verrechnet, es kann zu Überhangmandaten kommen, wenn eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimmen in einem Bundesland erringt, als ihr eigentlich nach den Zweitstimmen zustünden. Weil aber beide Stimmen gewürdigt werden sollen, sprich: sie sollen möglichst gleich viel gelten - findet nun seit einigen Jahren eine "Aufblähung" des Parlamentes statt. Gewinner jenes Systems der Überhangmandate aufgrund der Erststimmen waren in vielen Fällen die Unionsparteien - allem voran die CSU, die zudem in Bayern stets weit vorne sein muss, da sie nur im Freistaat antritt und ihre Zweitstimmen so viele sein sollten, dass sie damit bundesweit über die Fünfprozenthürde klettert.

Union will auch eine Verkleinerung des Bundestags - aber ganz anders

Die Ampelkoalition sieht in ihrem Gesetz vor, die Abgeordnetenzahl bei weiterhin 299 Wahlkreisen in Zukunft auf eine Größe von 630 Parlamentsmitgliedern zu beschränken - die Überhang- und Ausgleichsmandate sollen gestrichen werden.

Ulrich Lange, der seit Jahren für die CSU im Bundestag sitzt und Kreisvorsitzender der Christsozialen ist, sieht die Reform der Ampel mehr als kritisch, er sagt aber auch: "Es ist klar, dass der Bundestag kleiner werden muss." Bei einer Verkleinerung des Bundestags sei es aber "unumstößlich, dass der Wählerwille zählt und die Zusammensetzung des Bundestags ein Spiegelbild dieses Wählerwillens ist." Dies bedeute konkret: "Wenn ein Kandidat in einem Wahlkreis von den Wahlberechtigten direkt gewählt wird, muss dieser den Wahlkreis auch im Bundestag vertreten." Es könne nicht sein, "dass aufgrund der Ampel-Wahlrechtsreform ein direkt gewählter Kandidat nicht in den Bundestag einzieht." Das liefe "jeglichem Verständnis von Demokratie zuwider und befeuert Bürgerferne, statt Bürgernähe zu schaffen". Die Ampel-Reform sei verfassungsrechtlich bedenklich, "im vorliegenden Fall sehe ich insbesondere die Unmittelbarkeit und die Gleichheit der Wahl gefährdet", so der Nördlinger Abgeordnete. Er plädiert stattdessen unter anderem für eine Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 270, zudem sollen 15 unausgeglichene Überhangmandate zugelassen werden.

Langes Parteikollege Wolfgang Fackler, Landtagsabgeordneter aus Donauwörth, sieht das ähnlich. Der inzwischen über 736 Sitze verfügende Bundestag müsse in der Tat kleiner werden, jedoch nicht zulasten der Abbildung des Wählerwillens - eine dahingehende Walrechtsreform sei "Murks", der nicht verfassungskonform sei, so der Donauwörther Christsoziale.

Die Vertreter der Ampel aus dem Kreis Donau-Ries bezeichnen die Pläne als fair

Eine ganz andere Ansicht vertritt dahingegen Christoph Schmid, ehemaliger Bürgermeister von Alerheim, der für die SPD im Parlament sitzt: "Ich bin froh darüber, dass es nun nach jahrelanger Diskussion zu einer machbaren und auch langfristig funktionierenden Lösung gekommen ist. Es war höchste Zeit, das unkontrollierbare Anwachsen des Deutschen Bundestags durch Überhang- und Ausgleichsmandate zu stoppen." Zur Kritik aus den Reihen der CSU sagt Schmid: "Was mich wirklich ärgert, ist die billige Unterstellung von so mancher politischer Stelle, wir würden das Wahlrecht für unsere Zwecke missbrauchen." Das sei "schlichtweg falsch", beispielsweise verliere gerade die Bayern-SPD viele Abgeordnete, "denn bisher erhalten wir die erforderlichen Ausgleichsmandate für die CSU". Beim jetzt beschlossenen Vorschlag verlören alle Parteien zwischen 18 und 19 Prozent ihrer Sitze, so Schmid. Die angestoßene Reform sei "fair für alle Parteien". Dem stimmt auch der für die nordschwäbische FDP im Bundestag sitzende Maximilian Funke-Kaiser zu. Er meint: "Mit der Wahlrechtsreform zeigen wir, dass wir auch die Kraft haben, uns selbst zu reformieren." Jede Partei erhalte durch die Reform im Verhältnis ihrer Zweitstimmen Sitze - "das ist fair und behandelt alle Parteien gleich".

Für die CSU könnte die Reform indes dramatische Folgen haben. Bisher lag der Stimmenanteil der CSU – auch nach der Wiedervereinigung – stets über fünf Prozent, erklärt Lange. Trotzdem wäre es bei einer Abschaffung der Grundmandatsklausel durch die Ampel-Regierung theoretisch möglich, dass die bayerischen CSU-Abgeordneten, also auch die derzeit 45 direkt gewählten Abgeordneten, nicht in den Bundestag einziehen. "Ein Bundestag ohne CSU hätte keine integrative Wirkung, da dann wichtige politische Kräfte ausgeschlossen werden würden", gibt Lange zu bedenken.